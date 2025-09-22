Vetítés Robert Redford tiszteletére

Írta:
2025. szeptember 22. 12:11 (hétfő) /
Vetítés Robert Redford tiszteletére

Az Úriember revolverrel/The Old Man & the Gun (r. David Lowery) című filmet vetítik szeptember 24-én, szerdán 19 órától az Arta moziban, mintegy tiszteletadásként a szeptember 16-án, 89 éves korában elhunyt Robert Redford emlékére. A belépés ingyenes.

A 2018-as amerikai krimi vígjáték volt a nagy színész egyik utolsó szerepe a színészi pályáról való visszavonulása előtt. Redford, aki akkor 82 éves volt, megjegyezte, hogy ez a film lehet utolsó munkája.

A film egy igaz történeten alapuló, könnyed, mégis megható bűnügyi dráma-komédia. Tucker (Robert Redford), a 70 éves, bájos úriember, bankrabló megszökik a börtönből, majd tovább folytatja a bankrablásait. Casey Affleck alakítja John Hunt nyomozót, aki folyamatosan próbálja elkapni Tuckert. Sissy Spacek játssza azt a nőt, aki beleszeret Tuckerbe, annak ellenére, hogy ő bűnöző, és ez a kapcsolat érzelmi mélységet ad a történetnek.

A film inkább „egy idős úr kalandja” hangulatú, semmint erőszakos bűnügyi thriller.

Az Arta moziban zajló eseményeket Arad Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az Arad Municípiumi Kulturális Központ szervezi.

Hozzászólások

Álláspont

Chirmiciu András
Chirmiciu András
Intézményi csőd
Puskel Péter
Puskel Péter
Köszönés nélkül
Ujj János
Ujj János
Igazságtalanságok a sportban
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta