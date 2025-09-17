89 éves korában elhunyt Robert Redford

A legendás amerikai színész, rendező és az indie filmek támogatója, 2025. szeptember 16-án, 89 éves korában elhunyt otthonában, az Utah állambeli Sundance-ben.

Ami a magánéletét illeti, szülei válása után Kaliforniában nőtt fel, édesapja szabadúszó nyomdász volt, édesanyja pedig tanár. Fiatalon sportolt és festett, ami később a vizuális érzékét is erősítette a filmes munkában. Háromszor volt házas, és négy gyermeke született.

Redford fiatalon kezdett festeni és színészkedni, majd New Yorkban a színművészeti iskolában tanult. Karrierjét a 1960-as években kezdte a színpadon és televíziós sorozatokban, majd a filmek világába is áttért.

Egy igazi hollywoodi legenda volt, aki nemcsak színészként, hanem rendezőként, producerként és társadalmi aktivistaként is maradandót alkotott.

Pályafutása több mint öt évtizedet ölelt fel, és olyan klasszikus filmekkel vált ismertté, mint: Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969), A nagy balhé (1973), A szökevény (1976), Az utolsó műszak (1980).

Rendezőként olyan filmeket jegyzett, mint a Quiz Show és a The Horse Whisperer. Az Ordinary People című filmje nemcsak rendezői debütálás volt, hanem Oscar-díjat is hozott számára.

Redford nemcsak a vásznon, hanem azon kívül is maradandót alkotott. 1981-ben megalapította a Sundance Institute-ot és a Sundance Filmfesztivált, amelyek azóta is az amerikai független filmek legfontosabb fórumai közé tartoznak.

Oscar-díjat rendezőként nyert (Ordinary People), de életműdíjként is kapott Oscar-t 2002-ben. Több Golden Globe és BAFTA jelölése, valamint a Cecil B. DeMille életműdíj is a nevéhez fűződik.

Halála után számos híresség, köztük Meryl Streep, Barbra Streisand és Jane Fonda is megemlékezett róla, kiemelve művészi nagyságát és emberi nagylelkűségét.

Halálának oka hivatalosan nem került nyilvánosságra, és a család kérte a magánélet tiszteletben tartását. A New York Times értesülései szerint Redfordot álmában érte a halál.