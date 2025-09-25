A csütörtök esti Go Ahead Eagles–FCSB El-meccsen észt bírók fújnak

Az Európa Liga egyetlen, nagy – 36 csapatos – csoportjában a bukaresti FCSB által lejátszandó nyolc csoportmérkőzést a Digi Sport és a Prima Sport tv-adókon követhetik. Hasonlóképp ezeken a hazai tv-adókon kereshetik majd az október 2-án a Konferencia Ligában útra induló Craiovai Universitatea meccseit is.

Ma (09.25) este egy mintegy tízezer néző befogadására alkalmas (holland) deventeri városi stadionban lép pályára Gigi Becali csapata a helyi sasok ellen.

A csütörtöki (mai) mérkőzés 19.45-kor kezdődik és a Digi Sport 1-en és Prima Sport 1-en lesz látható.

A mérkőzést észt bírók vezetik, a VAR-szobában francia és portugál segítséggel.

Az FCSB további programja az Európa Ligában:

október 2.: FCSB–Young Boys Bern (svájci)

október 23.: FCSB–Bologna

november 6.: Bázel–FCSB

november27.: Belgrádi Vörös Csillag–FCSB

december 11.: FCSB–Feyenoord

január 22.: Zágrábi Dinamo–FCSB

január 29.: FCSB–Fenerbahcé (török).