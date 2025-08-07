A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott Bulgáriában

A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a bolgár Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának első, szerdai felvonásán.

Igazán nagy helyzet nem sok volt a mérkőzésen, a hazaiak egy kapufáig jutottak, míg a magyar bajnok találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

„Az első félidőben több lehetőségünk is volt arra, hogy megszerezzük a vezetést, de a lényeg, hogy előre tudtunk lépni az előző összecsapáshoz képest, mert stabilak voltunk, ebből lehet építkezni” – értékelt a Nemzeti Sportrádiónak a lefújás után Tóth Alex.

A középpályás szerint a visszavágón is a hátsó stabilitás megtartása lesz a kulcs, elöl pedig „gólt kell szerezni a továbbjutáshoz”.

„Örülni kell a 0:0-nak, mert így tiszta lappal várjuk a visszavágót, a továbbjutás pedig nálunk fog eldőlni” – tette hozzá a hajrában becserélt Gruber Zsombor.

A visszavágót jövő kedden 20.15-től a Groupama Arénában rendezik. A továbbjutó a Qarabag és a Skendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes ugyancsak az azeri vagy az északmacedón gárdával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.

Dibusz Dénes 100. nemzetközi tétmérkőzésén lépett most pályára a Ferencvárosban!

(Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club)