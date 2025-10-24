Férfi kézilabda BL-beszámoló –

A Füchse Berlin egy góllal nyert Veszprémben

2025. október 24. 14:08 (péntek) /

A Veszprém házigazdaként 32:31-re kikapott csütörtökön a német Füchse Berlintől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában.

A hazaiak a nyolcadik percben 6:5-nél vezettek utoljára a mérkőzésen.

ONE VESZPRÉM HC–Füchse Berlin (német) 31:32 (12:16)

A Veszprém teljes kerettel állt fel, a berliniektől Leo Prantner és Lukas Herburger hiányzott. A hazaiak közül azonban Dragan Pechmalbec vállfájdalmak, a vendégektől Fabian Wiede pedig térdsérülés miatt kivált a játékból a meccs elején. Utóbbi tűnt súlyosabbnak, hordágyon vitték le a pályáról, ám ez nem a csapattársaira, hanem a bakonyiakra volt rosszabb hatással.

A jobban védekező és hatékonyabban támadó német bajnok egy 5-2-es és egy 5-1-es sorozattal a 18. percre négy góllal ellépett. A hazai szurkolók kórusban ébresztőt kiáltottak, mert kedvenc csapatuk sok hibával játszott, sorra hagyta ki a helyzeteit.

Pechmalbec visszatért, a Füchséből viszont Max Darj is kivált, mivel megkapta harmadik kiállítását. Több mint nyolc percig nem talált be a magyar bajnoki címvédő, így ellenfele már öttel vezetett, a szünetben pedig négy gól volt a különbség (12:16).

Xavier Pascual Fuertes vezetőedző már a második félidő negyedik percében időt kért, mert nem változott a játék képe. Egy újabb 4-1-es sorozat után már 21:14-es előnyben voltak a németek, erre még tudott egy 3-0-s szériával válaszolni az egyre hatékonyabban támadó házigazda, de a folytatásban mindkét kapus bravúrosan védett, így a különbség nem csökkent tovább.

A szurkolók az utolsó tíz percen belül rendkívül kritikusan fejezték ki nemtetszésüket, többen pedig elindultak hazafelé.

Az utolsó öt percen belül némi meglepetésre szinte tökéletes játékkal rukkolt elő a Veszprém, amely egy 4-0-s sorozattal visszakapaszkodott mínusz egyre, de az egyenlítésre nem volt esélye.

A két csapat hatodik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és két veszprémi siker mellett harmadszor nyert a Füchse.

 

A három-három győzelemmel és vereséggel álló bakonyiak a következő fordulóban, november 12-én a norvég Kolstad HB vendégei lesznek, az ugyanilyen mutatóval rendelkező Szeged – legutóbb PPD Zagreb (horvát) – OTP BANK-PICK SZEGED 23:28 (10:10) – 

pedig ugyanazon a napon az északmacedón Eurofarm Peliszter otthonában lép pályára.

(MTI)

 

Szerk. megj.: 

A Bukaresti DINAMO továbbra is pontnélküli maradt a BL-ben, a DINAMO–KIELCE 24:28-as verséggel végződött. 

Az EHF Európa Ligában a Nagybányai Minaur férfi kézilabdázói pontot szereztek, az esélyesebbnek tartott spanyol Granollers csapatával 24:24-es döntetlent értek el. 

Hozzászólások

Álláspont

Ujj János
Ujj János
Szégyellem magam
Ujj János
Ujj János
Bukdácsoló Európa
Chirmiciu András
Chirmiciu András
Kisebbségi jelképek
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta