A Liverpool megszakította rossz sorozatát

Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is köszönhetően a Liverpool 5:1-re nyert az Eintracht Frankfurt otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai, 3. fordulójában.

Az angol bajnokcsapatnál Szoboszlai végigjátszotta az összecsapást, Kerkez Milos ugyanakkor ezúttal nem kapott lehetőséget.

A frankfurtiak a 26. percben megszerezték a vezetést, de az első félidő hajrájában – a 35. és a 44. perc között – a Liverpool háromszor is betalált, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. A harmadik találatot a magyar válogatott csapatkapitánya készítette elő egy szögletrúgással.

A Liverpool a fordulás után sem állt le, Gakpo gólja után Szoboszlai lőtte ki jobbal, 18 méterről a jobb alsó sarkot, csapata pedig gólzáporos sikerrel vetett véget négymérkőzéses vereségsorozatának.

A Bayern München odahaza simán, 4:0-ra verte a Club Brugge-t, a klubvilágbajnok Chelsea pedig eseménydús mérkőzésen nyert az Ajax ellen – a hollandok Kenneth Taylor szabálytalansága miatt a 15. perctől emberhátrányban futballoztak, a Stamford Bridge közönsége pedig a piros lapon kívül három tizenegyest is láthatott az 5:1-es hazai diadalt hozó összecsapáson.

A Real Madrid a Juventus hazai 1:0-s legyőzésével őrizte meg makulátlan mérlegét.

Egyéb eredmények:

Atalanta–Slavia Praha 0:0

Sporting Lisboa (portugál)–Olympique Marseille (francia) 2:1 (0:1)

AS Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 0:0

Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3:1 (2:0)

Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3:1 (1:1).

(Forrás: MTI)

Ryan Gravenberch, a Liverpool játékosa (j2) csapattársaival, Mohamed Szalahhal (j3), Conor Bradleyvel (j) és Szoboszlai Dominikkal (b), miután gólt rúgott az Everton elleni PL-meccsen

(Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)