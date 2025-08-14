A románok továbbjutottak a magyarok csoportjából

A román kosárlabda-válogatott hazai pályán is legyőzte Észak-Macedóniát a férfi kosárlabda (FIBA 2027-es) világbajnoki előselejtező magyar érdekeltségű csoportjában, így már biztosan folytathatja szereplését.

A románok 79:66-ra nyertek, így három kör után veretlenül vezetik a csoportot, egyúttal biztosították helyüket a novemberi selejtezőben.

A magyar válogatott szombaton Szolnokon fogadja a románokat, majd jövő szerdán Észak-Macedónia vendégeként zárja a sorozatot, s ha bármelyik meccsén nyer, akkor szintén továbbjut. A trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.

A csoport állása: 1. Románia 6 pont/3 mérkőzés (biztos továbbjutó), 2. Magyarország 3/2, 3. Észak-Macedónia 3/3.

(Forrás: MTI)