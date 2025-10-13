A szombaton elhunyt Flavius Domide hétfői temetéséről

Október 11-én, 79 évesen elhunyt az UTA egykori fenegyereke, Flavius Domide.

A vasárnapi virrasztást a Dr. Aurel Ardelean (Pădurii) utca 161–163. szám alatt található Silentium Aeternum kápolnában tartották.

Október 13-án, hétfőn 15 órakor ugyanitt kezdődik a temetési szertartás, majd elindul a halottas menet a Neuman Ferenc aréna felé, oda, ahol egykor Flavius ​​​​Domide elbűvölte az aradi közönséget. Kb. 15.45–15.55 óra között (eltérhet 5-10 percet) tíz percre megállnak az UTA-stadionnál – barátai, ismerősei, a focirajongók akár itt is búcsút vehetnek tőle.

Ezt követően a menet továbbvonul az Eternitatea Felsőtemetőbe, ahol 16 óra környékén sort kerítenek a temetési szertartásra.

***

Végső soron, a Contor Zenner és a Servito egykori kollégáim nevében is, búcsút veszek Tőled, kedves kolléga – megtisztelő volt veled dolgozni.

Nyugodj békében!

Hétfőn temetik Flavius Domidet

(Fotó: uta-arad)