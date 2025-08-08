Angol Szuperkupa – Két magyar is pályára léphet a Wembleyben

Vasárnap a londoni Wembley Stadionban rendezik a labdarúgó angol Szuperkupát, amelyben a bajnok Liverpool és az FA Kupa-győztes Crystal Palace találkozik egymással.

A Premier League győztesénél várhatóan két magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lehetőséget kap majd, utóbbinak ez lesz az első tétmérkőzése új klubja színeiben. Pécsi Ármin egyelőre a harmadik számú kapus a csapatnál.

A Liverpool története során 25. alkalommal játszik a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódította el a trófeát, legutóbb 2022-ben.

Érdekesség, hogy a két csapat egymás ellen fejezte be az előző szezont, most pedig együtt indítják el az újat: május 25-én az Anfielden az akkor már bajnok Liverpool otthonában 1:1-es döntetlennel ért véget a találkozó. A legutóbbi 16 Palace elleni összecsapásból csak egyet veszített el a Liverpool, tavaly áprilisban – Eberechi Eze góljával diadalmaskodtak idegenben a londoniak.

Az angol Szuperkupa legutóbbi hat kiírásából négyben is tizenegyesek döntöttek a trófeáról, az előző két idényben mindkétszer így avattak győztest.

A Crystal Palace és a Liverpool története során egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA Kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4:3-ra nyertek a fővárosiak.

(MTI)