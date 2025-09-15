Az aradi kosarasok Miskolcon hangoltak az októberi idénykezdésre

2025. szeptember 15. 16:27 (hétfő) /
Miskolcon edzettek az aradi kosarasok (Fotó: baschetarad.ro)

Igen profi miskolci csapattal, a DVTK Miskolccal játszott felkészítő meccset az Aradi FCC Baschet UAV csapata. A hazai DVTK jó formában van, hiszen hamarosan az Euroliga selejtezőiben is pályára lépnek.

Az arai sárga-kékektől – Tatiana Gallova edző árgus szemei előtt – nyolcan léptek pályára Miskolcon és mind a nyolcan pontokat szereztek: Juliunn Redmond 14-et, Porchia 6-ot, Panait, Fota és 4-et , Toma, Meriem és Ciotir 2-t.

A 98:38-as végeredmény megmutatta, hogy a DVTK felsőbb szinten kosarazik, de legalább T. Gallova edző élesben láthatta leendő csapatát az október 4-i hazai idénykezdés előtt, amikor a Maros-parti Victoria sportcsarnokban fogadják majd a fővárosi Sportul Studențesc csapatát.

(Fotó: baschetarad.ro)

