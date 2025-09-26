Az ex-UTA-s Miculescu góljával nyert az FCSB Hollandiában

A Szuperliga-bajnok FCSB idegenben – egy mintegy 100 ezer lakosú hollandiai kisvárosban, Deventerben – múlta felül a Go Ahead Eagles együttesét (0:1).

A holland klub Be quick (Legyetek gyorsak) néven még 1902-ben alakult, tehát komoly tradíciója van és sok érdekes edző megfordult már csapatuknál – köztük M. Petrescu is.

A kezdőrúgás után Alibec már a 27. másodpercben kapura lőtt, jól kezdett Giggi Becali csapata. Az FCSB a 13. percben előnybe került, amikor az ex-UTA-s David Miculescu lőtt a kapuba egy ráfordulást követően. A gólpasszt a jó formából játszó veterán, Denis Alibec adta.

Abban, hogy ez az eredmény megmaradjon és ne kapjon gólt a bukaresti csapat szakálas része volt Ștefan Târnovanu kapusnak, mivel a lelkes hazaiaknak több nagy lehetőségük is akadt az egyenlítésre, de a román válogatott kapus számos nagy védést bemutatott.

A második félidőben is többek birtokolták a labdát a hollandok, gyakran 72%-nál járt ez a mutató, de szerencsére eredménytelenül… A sasok egy vitatott kezezés miatt tizenegyest is reklamáltak, de az észt játékvezető nem ítélt büntetőt. Koncentráltan védekeztek a vendégek, így megszerezték első pontjaikat a 36 csapatos EL-csoportban.A hajrában sem változott az eredmény, így az FCSB győzelemmel kezdte az Európa Liga főtábláját.

Október végéig két hazai EL-meccs vár az FCSB-re, október 2-án a svájci Young Boyst, október 23-án pedig az olasz Bolognát fogadják Bukarestben.