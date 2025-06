Az összeomlás szélén a Gloria Buzău – bajnoki helyére már sorban állnak a II. Ligában

A II. Liga következő idényének mezőnye egyelőre nem végleges: az élvonalból kiesett Gloria Buzău jövője teljes bizonytalanságban van. A klub közel áll a visszalépéshez, miután az önkormányzat és több privát finanszírozó is megszüntette a támogatást.

A 2024–2025-ös idény végén kiesett Gloria Buzău vezetősége jelenleg is szponzorokat keres, ám az esélyek minimálisak. A Buzău városi és megyei önkormányzata hivatalosan is bejelentette: megszüntetik a klub pénzügyi támogatását. A döntést Constantin Toma, a város polgármestere is megerősítette, mondván, az állami pénzeket nem tartja megfelelő felhasználásnak a professzionális sport terén.

„Nem fogjuk többé támogatni az élsportot közpénzből. Ez országos szinten is szükséges intézkedés lenne” – nyilatkozta a polgármester a buzăui helyi tanácsülést követően a golazo.ro szerint. Hozzátette: a Gloria korábbi felfuttatása a megyei ötödik ligából az élvonalig hatalmas összegekbe került, most viszont már nem vállalható tovább.

A döntés következtében a klub működése gyakorlatilag ellehetetlenült, játékosok és edzők távoztak, az elmúlt hetekben pedig a vezetőedző, Ilie Stan is elköszönt a közösségi oldalán keresztül. A klubnál jelenleg nincs edző, és úgy tűnik, egyetlen futballista sem maradt szerződés alatt.

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) a következő bajnoki idény nevezési időszakát július 1–15. közé tette. A jelenlegi állás szerint nagy az esély arra, hogy a Gloria Buzău nem nevez a másodosztályra, és ezzel hivatalossá válik a visszalépés.

Az élvonalból kiesett klub bukása azonban nem érte váratlanul a szövetséget, így két olyan együttes is megkapta előre a II. ligás licencet, amely nemrégiben kiesett: az Újszentesi SK és a Câmpulung Muscel.

Az érvényben lévő szabályzat szerint előbb a Temes megyei újszentesi gárda kaphat lehetőséget a másodosztályban való szereplésre, hiszen ők az előző idény legjobban szereplő kiesői.

A másik érintett csapat csak akkor kap esélyt, ha előbbi nem vállalja a nevezést.

A Gloria Buzău helyzete élesen rávilágít arra, milyen törékeny lehet egy olyan klub léte, amely túlnyomó részt közpénzekből működik. Az utánpótlás-nevelést, a közösségépítést és a hosszú távú fenntarthatóságot háttérbe szorító pénzégető modell a jelek szerint végzetessé válhat – főként egy kiesést követően.

A következő hetek döntőek lehetnek a román másodosztály sorsát illetően: a július 15-i határidő után hivatalosan is kiderül, hogy a Gloria Buzău visszalép-e, és ha igen, ki veheti át a helyét.

(Forrás: székelysport)