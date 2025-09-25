Balhé miatt félbeszakadt a magyarok elleni teremfoci EB-pótselejtező

Alig öt és fél perc után félbeszakították a Románia–Magyarország mérkőzést a teremlabdarúgó Európa-bajnokság pótselejtezőjének craiovai visszavágóján.

Ahogyan arra számítani lehetett, nagy volt az érdeklődés, telt ház, 3500 néző előtt rendezték az összecsapást a craiovai sportcsarnokban.

A helyi labdarúgóklub szurkolótáborának kemény magja is képviseltette magát, a magyar himnuszt kifütyülték és magyarellenes rigmusokat (Ki a magyarokkal az országból) skandáltak.

A román csapat korán megszerezte a vezetést, kevéssel ezután a 6. percben néhány román szurkoló a csendőrség erőfeszítései ellenére befutott a pályára (átfutott a pályán), a játékvezetők pedig félbeszakították a mérkőzést, a játékosok az öltözőbe vonultak.

Helyszíni információk szerint azért tört ki a balhé a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) elnöke, Răzvan Burleanu szeme láttára, mert a román ultrák felháborodtak azon, hogy a vezető gólt követően az eredményjelzőn tévesen Magyarország–Magyarország 1:0 jelent meg a Románia–Magyarország 1:0 helyett.

A Déli Lelátó (Peluza Sud) ultrái emiatt erőszakossá váltak, ekkor vonultak be a csendőrök a lelátóra, hogy megfékezzék őket. A drukkerek másik része, amely a csarnok egy másik szektorában (effektív a pálya másik oldalán) tartózkodott, átrohant a pályán, hogy csatlakozzon hozzájuk, segíteni a rendfenntartókkal való összetűzésben.

Közel 40 perc után – a bevetett könnygáznak is ki kellett szállnia a teremből – folytatott meccs végén a magyarországiak örvendezhettek!

A magyar férfi futsalválogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, mivel a múlt csütörtöki 3:2-es debreceni győzelem után a pótselejtező szerdai visszavágóján 2:2-es döntetlent játszott Románia vendégeként. A mindent eldöntő magyar gólt Büki szerezte a 39. percben – a hátra maradt 104 mp-et pedig profi csapatként jól kivédekezték.

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és - 2005, 2010, valamint 2016 után - a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.

(Forrás: MTI, szekelysport)

A magyarországi vendégek örvendhettek a 2026-os EB-re való kijutásnak

(Fotó: KóPé)