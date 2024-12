Bejelentette a visszavonulását Rebecca Rott

A magyar származású, német utánpótlás-válogatott kézilabda-tehetség Rebecca Rott a sérülései miatt már 20 évesen búcsút intett a sportágnak.

A női élvonalbeli német bajnokságban szereplő, tavasszal Német Kupa-győztes TuS Metzingen együttesét nyártól magyar vezetőedző, Woth Péter irányítja, akinek a gyermeke, Woth Viktória szintén a csapat tagja. Ám további magyar kötődései is vannak a klubnak, hiszen az ügyvezető-elnök az egykori Budapest Honvéd-focikapus, Rott Ferenc, míg az ő (és az egykori kézilabdázó Rott Edina) lánya is a kézilabdacsapat egyik magyar játékosa: a német utánpótlás-válogatott Rebecca alapembere volt a metzingenieknek. Adott esetben akár a felnőtt magyar női kézilabda-válogatottban is szerepelhetett volna Rebecca Rott, azonban a sérülései miatt december végén bejelentette a visszavonulását.

Rebecca Rottot a német női kézilabda egyik legnagyobb tehetségének tartották: már 15 évesen bemutatkozott a felnőtt Bundesligában, majd az utánpótlás-válogatottak alapembere és rendre legeredményesebb játékosa volt. A Metzingen saját nevelésű kézilabdázója a tavaszi Német Kupa-győzelemben is óriási szerepet játszott, ezt követően viszont kiújult egy korábbi sérülése, olyannyira, hogy a magyar származású játékos úgy döntött, december végén a 20 éves életkora ellenére visszavonul.

„Mindig is voltak problémáim a derekammal, és az elmúlt néhány évben különböző orvosok különböző diagnózisaival mindent megtettem, hogy ezt kordában tartsam – mondta Rebecca, aki a csapattal együtt végül alaposan átgondolt, de fájó döntést hozott a visszavonulással. – Nagyon nehéz ezt most kimondanom, mert gyerekkorom óta a kézilabda az életem, és hihetetlenül hálás vagyok mindazért, amit megtapasztalhattam ezzel a sporttal...”

A bajnoki tabellán jelenleg 10. helyen álló TuS Metzingen december 27-én, a Ludwigsburg ellen búcsúztatja el Rebecca Rottot, aki a folytatásban a reutlingeni egyetemen kémiával kapcsolatos tanulmányokat tervez folytatni.