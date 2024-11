Cristiano Ronaldo: Nem tudok már hosszú távra tervezni

Újabb elismerésben részesült Cristiano Ronaldo, aki a portugál szövetségtől kapott rangos díj átvétele után beszélt a nemzeti együttesről és az ezergólos határ vágyott eléréséről, ám arra nem adott választ, hogy ott lesz-e a 2026-os világbajnokságon.

Portugáliának egy pont is elég a lengyelek elleni pénteki Nemzetek Ligája-mérkőzésen a negyeddöntőbe jutáshoz, ám biztosak lehetünk benne, Cristiano Ronaldóék szeme előtt hazai pályán csak a győzelem lebeg majd. S ha már az ötszörös aranylabdás klasszis szóba került: a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) gáláján a nemzeti csapatért és hazájáért tett munkássága jutalmaként megkapta a szervezet legrangosabb elismerését, a Platina-díjat, továbbá a 200. válogatottságáról is megemlékeztek. Habár már a 217. válogatott fellépésére készül, most volt rá alkalom, hogy a 2023. június 20-án lejátszott kétszázadik fellépéséért díjazzák – egyébként stílusosan ünnepelt annak idején, az Izland ellen 1:0-ra megnyert Eb-selejtezőn győztes gólt szerzett.

„Nagyon büszke és elégedett vagyok, rengeteg munka kellett ahhoz, hogy idáig eljussak – mondta a díj átvételét követően a 39 esztendős támadó. – Annak idején az volt az álmom, hogy pályára lépjek a válogatottban, majd egyre feljebb tettem a lécet, már a huszonötödik, az ötvenedik és a századik mérkőzést akartam elérni. Aztán még tovább mentem, megcéloztam a százötvenet, majd a kétszázat. Sok nagy klubban játszottam, rengeteg fontos trófeát nyertem – a Bajnokok Ligája-győzelmeim és az Aranylabdáim különösen fontosak nekem –, de nincs jobb annál, mint a saját hazámért játszani. Éppen ezért csalódom sok játékosban, akik nem akarják képviselni a nemzetüket. Sokan azt mondják, Portugália kis ország, de ez nem igaz, Portugália nagy ország. Remek az infrastruktúránk, kiváló sportolóink, illetve edzőink vannak, de itt nemcsak a futballról beszélek, hanem a többi sportágról is.”

Az Al-Naszr csillaga pályafutása során 908 gólt szerzett, s beszélt az ezres álomhatárról is.

„Megmondom őszintén, én vagyok a hibás, én mondtam korábban, hogy az ezer gól a célom – folytatta CR. – Jelenleg élvezni akarok minden pillanatot, de be kell látnom, nem tudok már hosszú távra tervezni. Amit most meg tudok tenni, azt meg is teszem, ha elérem később az ezer gólt, az nagyszerű lesz, ha nem, akkor is nekem van a legtöbb gólom a labdarúgás történelmében.” Való igaz, a 908 gólos Ronaldót Messi 850-nel követi, míg a harmadik 762-vel Pelé.

A portugál legenda arra nem adott egyértelmű választ, hogy ott lesz-e a 2026-os világbajnokságon, ám az biztos, hogy CR (7) 39 évesen is fontos játékosa a válogatottnak – amelyben már 133 gólt szerzett – és a Lengyelország elleni pénteki (mai) NL-meccsen is pályára lép.

Szemezgetés a NEMZETEK LIGÁJA hétvégi programjából – azaz mit-mikor nézhetnek a hazai tv-csatornákon:

• pénteken 21.45 órától ROMÁNIA–KOSZOVÓ (Antena 1), Portugália–Lengyelország (DGS 1), Dánia–Spanyolország (DGS 2),

• szombaton 21.45 órától HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG (DGS 2), Németo.–Bosznia-Hercegovina (DGS 1, 21.45), korábban Töröko.–Wales (DGS 1, 19 óra)

• vasárnap Anglia–Írország (DGS 1, 19), OLASZORSZÁG–FRANCIAORSZÁG (DGS 1, 21.45), Izrael–Belgium (DGS 2, 21.45).