Csalást kiáltanak a Román Kupa sorsolása után

Áll a bál a román futballban. A labdarúgó Román Kupa rájátszásának sorsolása után kiderült, a Farul Contanța és a Corvinul Hunedoara csap majd össze a negyedik fordulóba, ám a párosítás erősen gyanús körülmények között alakult ki.

Kedden sorsolták ki a Román Kupa 2025–26-os kiírásának 4. fordulós párosításait. A sorsolás már abból a szempontból is furcsán indult, hogy a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) versenyügyi osztályának képviselője, Mihai Andrieș és Gabriel Bodescu, a szövetség főtitkárhelyettese egyesével rakta bele a papírokat a golyókba, ám ezt követően döbbenetes dolog történt.

Csalás történt? A román szövetség cáfol

Mihai Andrieș először kihúzta a Konstancai Farul csapatát, majd jött Bodescu, aki az utolsó nem kiemelt csapat, a Vajdahunyadi Corvinul golyóját rakta be utoljára az urnába, majd jött a szemfényvesztés: ahelyett, hogy megkeverte volna az urnát, az utoljára behelyezett golyót jól látható helyre tette, majd úgy tett, mintha kavargatna, majd aztán sikerült kihúznia a végig a kezében tartott golyót, amelyben a Corvinul neve szerepelt.

Bár kívülről úgy tűnt, mintha szándékosan párosították volna össze a Farult és a Corvinult, azonban a román szövetség cáfolta, hogy csalás történt volna a sorsoláson, amit élő adásban közvetítettek. Az FRF közleményben elismerte, hogy a sorsoláshoz használt urna mérete nem volt ideális a keveréshez, ugyanakkor szerintük ez semmilyen módon nem befolyásolta a folyamat korrekt lefolyását, mivel a keverést és a sorsolást az előírásoknak megfelelően hajtották végre, a részt vevő klubok képviselői jelenlétében és élő adásban.

A keddi sorsoláson az élvonalbeli Csíkszereda és a másodosztályú Sepsi OSK egyaránt alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott.

(origo)

Szerk. megj.: Íme a sorsolás eredménye, a párosítások:

ACS FC Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Politehnica Iași – ACS Petrolul 52

STEAUA BUCUREȘTI – UTA ARAD

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK