Csengtui Világjátékok – összefoglaló (magyar szemmel)

• Történelmi siker a magyar uszonyos és búvárúszó válogatottól

A csengtui Világjátékok egyik legfényesebb teljesítményét a magyar uszonyos és búvárúszó válogatott érte el: hat arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárták a világversenyt.

• A jiu-jitsu nyílt kategóriában Tőrös Tamara arany-, Tóth Alexa pedig bronzérmet szerzett kedden.

• A biliárdozó Szolnoki Olivér bejutott a fináléba. A tavalyi Európa-bajnokságon aranyérmes magyar versenyző a szerdai elődöntőben 9:8-ra nyert a lengyel Wojciech Szewczyk ellen. A magyar játékos a csütörtöki döntőben perui Gerson Martinezzel találkozik, utóbbi nagy meglepetésre a világ legjobbját, a német Joshua Fillert búcsúztatta 7:3-as hátrányból fordítva.

• A fallabdázó Farkas Balázs ezüstérmet nyert a Világjátékokon – a keddi fináléban 3:0-ra kikapott a francia Victor Crouintől.

(Forrás: MTI)