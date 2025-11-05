88 éves korában szerdán, nagyváradi otthonában elhunyt Jenei Imre, a román és a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya, aki a Bukaresti Steaua csapatának edzőjeként 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK).

Jenei Imre agyvérzés következtében halt meg nagyváradi otthonában a Gsp.ro portál szerint.

Nemrégiben a Bihar Megyei Sürgősségi Kórházba került, ahol tüdőgyulladással kezelték.

Jenei Imre labdarúgó és edző 1937. március 28-án született az Arad megyei Bélegregyen (Agrișu Mic). A román és a magyar labdarúgó-válogatottnál is volt szövetségi kapitány.

A Flamura Roșie Arad csapatában kezdte a labdarúgó-pályafutását és itt mutatkozott be a román élvonalban. Az aradi csapattal két bajnoki címet szerzett. 1957-ben, 20 évesen a bukaresti Steauához igazolt, ahol további három bajnokságot nyert. 1969-ben a török Kayserispor csapatához szerződött és itt fejezte be az aktív labdarúgást 1971-ben.

1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt a román válogatottban. 1964-ben a tokiói olimpián részt vevő csapat tagja volt.

Kapitányként az 1990-es labdarúgó-világbajnokságon a Román labdarúgó-válogatottal 12. helyen végzett.

Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Bukaresti Steauánál.

1986-ban megnyerte az Európa-bajnokok kupáját, ami a román labdarúgás történetének legnagyobb eredménye.

Karrierje során Jenei nyolc csapatot edzett, köztük a Steauát, a Bihar FC-t, a Chindia Târgoviștet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát, valamint Románia és Magyarország válogatottját.

(Forrás: krónika)

Elhunyt Jenei Imre. Nyugodjon békében!

(Fotó: wikipedia)

Szerk. megj.: 2024. áprilisában a román sajtóban Jenei halálhírét gerjesztették, terjesztették, de a mostani sajtóhírek szerint Sandu Boc, Jenei egyik közelállója megerősítette halálhírét a Gazeta Sporturilornak… Sajnos, most úgy tűnik, ez már nem egy rosszindulatú áprilisi tréfa.