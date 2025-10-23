Eljárást indít Vlagyimir Kramnyik ellen a Nemzetközi Sakkszövetség

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) vizsgálatot indított Vlagyimir Kramnyik, korábbi orosz sakkvilágbajnok kijelentései miatt, amelyek az amerikai sakknagymester, Daniel Naroditsky ellen irányultak. A 29 évesen meghalt játékost korábban online csalással vádolták, amit Daniel Naroditsky életében határozottan tagadott.

Az egykori sakkvilágbajnok, Vlagyimir Kramnyik fegyelmi eljárással néz szembe az amerikai sakknagymester, Daniel Naroditsky ellen intézett nyilvános támadásai miatt – írta a Reuters. Daniel Naroditsky a héten, 29 éves korában bekövetkezett hirtelen halála felháborodást váltott ki és cselekvésre sarkall – közölte szerdán a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

A népszerű streamernek és kommentátornak számító Daniel Naroditskyt tavaly Vlagyimir Kramnyikot azzal vádolta, hogy online csalásokat követett el.

„A FIDE vezetőségi testületével együtt hivatalosan is az etikai és fegyelmi bizottság elé utalom Vlagyimir Kramnyik nagymester minden releváns nyilvános kijelentését – mind a Daniel Naroditsky tragikus halála előtti, mind az azt követő megszólalásait –, hogy azokat függetlenül vizsgálják meg” – áll Arkagyij Dvorkovics FIDE-elnök közleményében.

Daniel Naroditsky tagadta, hogy bármit elkövetett volna, és a Reuters beszámolója szerint láthatóan zaklatott állapotban szerepelt az utolsó Twitch-közvetítésében a múlt hétvégén, ahol arról beszélt, mennyire megviselte a botrány. A FIDE részvétét fejezte ki Daniel Naroditsky családjának, és bejelentette, hogy különdíjjal ismerik el a játékosként, oktatóként és kommentátorként végzett munkáját.

Reagált a sakkvilág

A világranglista második helyezettje, Hikaru Nakamura Daniel Naroditsky halála után élő adásban ítélte el Vlagyimir Kramnyik viselkedését, és durva kifejezésekkel illette az orosz nagymestert.

A korábbi világbajnok Magnus Carlsen egy másik közvetítésben azt mondta, a Daniel Naroditskyval szembeni bánásmód „szörnyű” volt.

Az indiai nagymester Nihal Sarin úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Kramnyiknak „meg kell fizetnie azért, amit tett”, hozzátéve, hogy Naroditsky „óriási stressz alatt állt” a vádak miatt.

(Forrás: index)