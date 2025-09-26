Emberhátrányban szerzett egy pontot a Plzen ellen a Ferencváros

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros több mint 50 percen keresztül emberhátrányban játszva 1:1-es döntetlent játszott a vendég Viktoria Plzennel a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulós mérkőzésén csütörtökön.

A Ferencváros későbbi ellenfelei közül kettő győzelemmel, kettő pedig vereséggel kezdett.

A Glasgow Rangers és a Genk egymással játszott Skóciában, és a belgák 1:0-ra nyertek. A hazai csapat a 41. perctől emberhátrányban futballozott, a vendégek pedig az első félidő ráadásában büntetőt hibáztak, de a második játékrész elején meg tudták szerezni a számukra végül győzelmet érő gólt. Az FTC a következő fordulóban a Genk vendége lesz egy hét múlva.

A Red Bull Salzburg otthon a ráadásban kapott góllal maradt alul az FC Portóval szemben, a Panathinaikosz pedig simán győzött a Young Boys vendégeként, Bernben.

Európa-liga, alapszakasz, 1. fordulóbeli eredmények:

Glasgow Rangers (skót)–Genk (belga) 0:1

Red Bull Salzburg (osztrák)–FC Porto (portugál) 0:1

Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög) 1:4

Aston Villa (angol)–Bologna (olasz) 1:0

VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol) 2:1

Utrecht (holland)–Olympique Lyon (francia) 0:1

FERENCVÁROSI TC–Viktoria Plzen (cseh) 1:1 (0:1)

Lille (francia)–Brann Bergen (norvég) 2:1

Go Ahead Eagles (holland)–FCSB 0:1 (0:1)

PAOK (görög)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0:0

Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2:0

Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3:1

Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2:2 (1:2)

Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1:0

Crvena zvezda (szerb)–Celtic Glasgow (skót) 1:1

Freiburg (német)–FC Basel (svájci) 2:1

Nice (francia)–AS Roma (olasz) 1:2

Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1:2.

(Forrás: MTI)

Szerk. megj.: A Bukaresti FCSB leendő ellenfelei mind kikaptak, egyedül a szerb Crvena zvezda (Vörös Csillag) játszott döntetlent, a Celticcel.