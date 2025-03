Érdemes felfigyelni az Eurovision Sport-weboldalra, -alkalmazásra!

A KÜLHONI MAGYARLAKTA TERÜLETEKEN IS MAGYARUL LEHET NÉZNI A FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI VB-T.

Korszerű és igényes streaming platformon elérhető a fedett pályás atlétikai világbajnoksággal kezdve több sportesemény magyar közvetítése Magyarország országhatárain túl is.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója kifejtette, hogy izgalmas újítások jönnek, a határon túli magyarok is hozzáférhetnek bizonyos sportágak magyar közvetítéséhez – a fedett pályás atlétikai világbajnoksággal kezdve több adás is elérhető lesz a külföldön élő magyaroknak az anyanyelvükön. Kis csavar, hogy nem az m4sport.hu-n, hanem az onnan is elérhető Eurovision Sport weboldalon vagy alkalmazáson keresztül, külföldi IP-címekkel. A magyarországi nézőknek viszont minden változatlan marad, az m4sport.hu-n továbbra is hozzáférhetnek az eddig megszokott tartalmakhoz.

Az MTVA az EBU, az európai sugárzási unió (European Broadcasting Union) tagja, és a közelmúltban az EBU egy Eurovision Sport nevű weboldalt készített, amely a szervezet streamingplatformja. Korábban, ha egy közvetítés jogát megvette az EBU, mondjuk, egész Európára – ilyenek a vizes események és az atlétika –, akkor azt lehetett kábelen a határainkon túl is mutatni. A budapesti atlétikai vb már ilyen esemény volt.

Most az EBU-nak, illetve az Eurovision Sportnak köszönhetően előrelépés történt – jelezte a csatornaigazgató. – Most már nincsenek kábeles határok, mindössze regisztrálni kell pár másodperc alatt erre a webes felületre, amelyre az m4sport.hu-ról egy link mutat, és utána az illető már nézheti az interneten a közvetítést, jelen esetben Nancsingból. Magyar kommentárral, magyar interjúkkal, ráadásul reklámok nélkül.

A szingapúri vizes világbajnokságról ugyanilyen feltételek mellett lesz magyar közvetítés, amely világszerte fogható lesz. 2032-ig minden szerződést az EBU-n keresztül köt meg a közszolgálati televízió. Székely egyébként az EBU sportbizottságának alelnöke, komoly munkája fekszik abban, hogy sikerült elérni a mostani vívmányt. És nagyon jó esély mutatkozik már arra is, hogy a 2028-as és 2032-es olimpiáról is legyen a világ számos pontján látható internetes közvetítés.

(nso, index)