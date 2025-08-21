Fegyelmi bizottság elé citálják az FK Csíkszeredát a székely pólók miatt

Fegyelmi eljárást kezdeményezett a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) az FK Csíkszeredával szemben – a román sportsajtó botránykeltése nyomán –, amiért a Craiova elleni mérkőzésen a játékoskísérő gyerekek Székelyföld feliratú, székely jelképekkel díszített pólóban léptek pályára a futballistákkal.

A román sajtó már vasárnap botrányt kiáltott: az egyébként békés hangulatú mérkőzés helyett ezúttal a gyerekek világoskék trikóin szereplő nap és hold, illetve a Székelyföld felirat került a címlapokra. A román lapok jó szokásukhoz hűen provokációnak és feszültségkeltésnek bélyegezték a történteket, noha hasonló felszerelésben a kicsik már máskor is kifutottak a csapatokkal.

Botrányra éhes román sportsajtó: szemet szúrt a gyerekek székelykék pólója

Mostanra kiderült: az FRF főtitkára, Radu Vișan hivatalosan is bepanaszolta a csíki klubot a Fegyelmi Bizottságnál. A vád szerint a székely zászló és a gyermekek pólóin megjelent szimbólumok „politikai üzenetek látványos megjelenítését” jelentették, ami sérti a szövetség szabályzatának 54-es cikkelyét. Ez a paragrafus a rasszizmus, xenofóbia és diszkrimináció körébe sorolja az efféle megnyilvánulásokat.

A bizottság várhatóan pénzbírsággal sújtja a klubot, de ismétlődés esetén akár pályabezárással is számolnia kell az FK Csíkszeredának.

Különösen érzékeny téma a székely közösség számára

Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön egyaránt hagyomány, hogy a hazai szurkolók a mérkőzések előtt eléneklik a Székely himnuszt, a lelátókon pedig székely zászlók lengenek. A mostani történtek is ebbe a természetes közegbe illeszkednek, ám a román sportsajtó és immár az FRF is politikai üzenetet lát bennük.

Az FK Csíkszereda-klubnál közölték, hogy sajtóértesüléseket eddig sem kommentáltak, és ezután sincs szándékukban reagálni ezekre.

(Forrás: szekelysport)

(Fotók: az FK Csíkszereda hivatalos Facebook oldaláról)