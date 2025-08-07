Férfi kosárlabda vb-előselejtező – Romániai vereséggel kezdtek a magyarok

A magyar férfi kosárlabda-válogatott remek kezdés után sima vereséget szenvedett szerdán a román csapattól Nagyváradon a világbajnoki előselejtezőben.

Eredmény: Románia–Magyarország 76:64 (13:21, 19:11, 22:16, 22:16).

Pontszerzők: Măciucă 21, Popa 11, Tohatan 9, Uță 8, Diculescu 8, Cate 6, Kuti 6, Lungu 3, Grasu 2, Nicolescu 2, illetve Perl 15, Reuvers 14, Pongó 13, Golomán 10, Vojvoda 10, Pallai 2.

Gasper Okorn (magyar) szövetségi kapitány együttese a négy kvalifikációs mérkőzés előtt csak egy felkészülési találkozót vívott, amelyen egy hete 85:65-re kikapott a szintén a vb-előselejtezőre hangoló horvátoktól Abbáziában (Opatija).

A generációváltást és a megújulást jelezte, hogy az elmúlt évek meghatározó játékosai közül visszavonult a válogatottól Hanga Ádám, Keller Ákos és Eilingsfeld János, a szlovén szakvezető gondjait pedig fokozta, hogy a Szolnoki Olajbányásszal bajnok Lukács Norbert – aki az orosz Nyizsnyij Novgorodhoz szerződött – indoklás nélkül lemondta a szereplést a nemzeti csapatban, Somogyi Ádám, Benke Szilárd és Meleg Gergő pedig sérülés miatt nem hadra fogható.

Ami az ellenfelet illeti, a románok az elmúlt 38 évben mindössze egy világversenyen szerepeltek, a 2017-es Európa-bajnokságon léptek pályára rendezőként, világbajnokságon viszont sosem jártak. Legutóbb éppen a nyolc évvel ezelőtti Eb-n csapott össze a két gárda, Kolozsváron a magyarok 80:71-re győztek, sikerükkel továbbjutottak az isztambuli egyenes kieséses szakaszba, s végül a 16. helyen zártak.

A tavaly kinevezett (román) kapitány, Mihai Silvășan három légiósra számíthatott, a német harmadosztályban játszó Dragoș Diculescura, az Ausztráliában szereplő Kuti Nándorra és a spanyol Murciát erősítő Emanuel Catéra, a jelenlegi keretből a két utóbbi kosarason kívül Bogdan Nicolescu volt ott 2017-ben Kolozsváron. Magyar részről Vojvoda Dávid és Perl Zoltán maradt hírmondónak…

A rivális (román csapat) már szombaton megkezdte a vb-előselejtezőt, és a nyitómeccsén 80:72-re győzött Észak-Macedóniában.

A nagyváradi csata Golomán György duplájával indult, a házigazdák csak a 4. percben találtak először a gyűrűbe. A magyarok fokozatosan elhúztak, és Pongó Marcell triplájával tízpontos előnyre tettek szert (6:16), amely azonban a 2. negyedben elolvadt, és 27:25-nél már a románok álltak jobban.

Az NBA tartalékligájában edződött Valerio-Bodon Vincent is bemutatkozott a magyar nemzeti csapatban, a nagyszünetben 32:32 volt az állás. Húsz perc után magyar részről Pongó és Golomán is nyolc pontnál tartott.

A térfélcserét követően maradt a pontszegény küzdelem, négy perc alatt összesen csak tíz pontot láthatott az Oradea Aréna közönsége, majd 45:45 után a hazaiak ritmust váltottak, és az utolsó játékrész már 54:48-ról indult. A hazaiak lendülete nem hagyott alább, és mínusz 15-nél, öt perccel a vége előtt egyre kilátástalanabbnak tűnt a mindössze 20 százalékkal triplázó Okorn-gárda helyzete.

A hajrában már csak 9 pontra sikerült felzárkózni, így a vendégek váratlanul sima vereséggel kezdték a sorozatot, míg a két meccs után százszázalékos románok nagy lépést tettek a továbbjutás felé.

A magyarok szombaton (08.09) Észak-Macedóniát fogadják Szolnokon, a trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a vb-kvalifikációs sorozatot. A Magyarország–Románia visszavágó augusztus 16-án lesz Szolnokon =helyi idő szerint 18 órakor), amelyet augusztus 20-i Észak-Macedónia–Magyarország követ Kumanovoban.

