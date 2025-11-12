Férfi vízilabda BL – A Vasas kikapott a Mladost Zagrebtől

A Vasas jól küzdött házigazdaként, de három góllal alulmaradt kedden a Mladost Zagrebbel szemben a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában.

VasasPlaket–Mladost Zagreb (horvát) 10:13 (2:3, 1:2, 3:3, 4:5)

A Vasas gólszerzői: Gyárfás, Dala, Foszkolosz 2-2, Selley-Rauscher, Gábor, Durdic, Lakatos 1-1

A magyar bajnoki ezüstérmes az első fordulóban majdnem borította a papírformát a Radnicki Kragujevaccal szemben, mert vendégként csak 17:16-os vereséget szenvedett, két hete viszont a még erősebbnek tűnő görög Olimpiakosztól itthon 15:5-re kapott ki.

A Komjádi Uszodában rendezett keddi mérkőzés sokkal jobban alakult, mint az előző, ezúttal nem tudott ellépni az ellenfél.

A horvát bajnokság ezüstérmese az első és a második negyedet is csak egy góllal nyerte, így a találkozó felénél bőven volt még keresnivalója a magyar csapatnak.

A harmadik negyed két zágrábi góllal indult, de előbb Dala, majd Durdic talált emberelőnyben a vendégek kapujába, ezzel visszaállt a korábbi különbség, ami meg is maradt az újabb pihenőig.

Az utolsó negyedben az elején felváltva estek a gólok, Lakatos fórban lőtt pontosan távolról, majd Foszkolosz akcióból, centerpozícióból volt eredményes. Aztán 8:10-es állásnál Dala Döme bombázott távolról a léc alá.

Hatékonyan védekezett ebben az időszakban a Vasas, amely Foszkolosz csavargóljával egyenlített három és fél perccel a vége előtt. Csakhogy ezután két vendéggól következett, miközben kimaradt egy hazai emberelőny, az utolsó percben pedig még egy gólt szereztek a horvátok.

A negyedik BL-fordulóban, jövő szerdán a Radnickit fogadja Slobodan Nikic vezetőedző együttese.

A BL főtábláján négy négyes csoportban zajlanak a küzdelmek, az első két-két helyezett jut a negyeddöntős csoportkörbe, ahonnan újabb két-két csapat harcolhatja ki a négyes döntőbe kerülést.

(Forrás: MTI)

A Vasas játékosai a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában játszott Vasas Plaket - Mladost Zagreb mérkőzés kezdete előtt a Komjádi Uszodában 2025. november 11-én.

(Fotó: MTI/Purger Tamás)