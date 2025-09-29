Férfi vízilabda Magyar Kupa – Sorozatban nyolcadszor nyert a Ferencváros!

A Ferencváros sorozatban nyolcadszor hódította el a férfi vízilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi fináléban 17:15-re legyőzte a Honvédot. A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő zöld-fehérek 25. alkalommal diadalmaskodtak a sorozatban.

A Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is címvédő FTC-Telekom ezzel tovább javított saját rekordjait, ugyanis a sorozatban elért nyolc siker és az összességében aratott 25 kupadiadal is egyedülálló Magyarországon.

Eredmény (MK-döntő): FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 17:15 (3:5, 7:4, 5:3, 2:3)

Gólszerzők: Mandic 6, Manhercz 3, Argiropulosz 2, Nagy Á. 2, Vigvári 1, Vámos 1, Di Somma 1, Jansik 1, illetve Moskov 6, Vickovic 4, Kevi 2, Sugár 2, Kiss B. 1.

Minden bizonnyal számított rá, mégis úgy tűnt, meglepte a toronymagas esélyes ferencvárosiakat a Honvéd a finálé elején azzal, hogy speciális védekezést választott, ugyanis minden FTC-támadásnál két mezőnyjátékos beállt a gólvonalra, ez pedig az első pár percet leszámítva remekül működött.

A másik oldalon ráadásul a Honvéd nagyon bátran játszott, távoli lövései pedig nagyon jó arányban találtak utat a zöld-fehér kapuba, így az első szakaszt 5-3-as vezetéssel zárta.

A rövid szünet jól jött Nyéki Balázs együttesének, mely a 2. negyedet rendkívül agresszív védekezéssel nyitotta, ezzel fél perc alatt két labdát szerzett és egyenlített, sőt, egy perccel később Manhercz ötméteresével a vezetést is átvette.

Úgy tűnt, a Honvéd játékosai összezavarodtak, ezért Szivós Márton az első emberelőnynél időt kért, ami nyugalmat és egyenlítést eredményezett. A folytatásban mindkét oldalon sok volt a hiba a támadásban, azonban végig az FTC volt minimális előnyben és a félidőre 10:9-es vezetés birtokában mehettek ki Vámosék.

A 3. negyed elején úgy tűnt, eldőlhet a csata, miután a Ferencváros gyorsan kettőre növelte előnyét, a találatot vitató Szivós pedig addig reklamált egészen kirívó módon a játékvezetőnél, amíg piros lapot nem kapott.

Az FTC ezek után gyorsan elhúzott 12:9-re, a Honvéd játékosai viszont higgadtak maradtak és türelmes támadójátékkal, illetve a már bevált kapuba állós védekezéssel 12:11-re felzárkóztak.

A játékrész közepén viszont előbb Manhercz, majd kétszer Mandic villant, ezzel pedig négy gólra szakadt el az FTC, s ugyan a Honvéd ebből egyet faragott, de a negyedik nyolc percet a Ferencváros magabiztosnak látszó előnnyel kezdhette.

Az utolsó negyedben a feszültség oldódott, az FTC tartotta a 3-4 gólos különbséget.

Nyéki Balázs csapata a támadásait nem kapkodta el, védekezésben pedig a legfontosabb pillanatokban jól zárt, s ugyan a Honvéd az utolsó percben két gólra feljött, de a rivális diadalát nem veszélyeztette.

A korábbi bronzmérkőzésen: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 19:16 (5:2, 3:5, 3:3, 4:5, 4:1–ötméteresekkel).

(Forrás: MTI)

Eoardo di Somma, az Ferencváros (j) játékosa kapura lő a MK döntőjében

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)