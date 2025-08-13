Halász Bence 83 méter feletti eredménnyel megnyerte a kalapácsvetést

Halász Bence fantasztikus, 83 méter feletti dobással megnyerte a férfi kalapácsvetést kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, amelyen mások mellett az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberget is maga mögé utasította.

Az arany kategóriás viadal első nemzetközi versenyszámára, a magyar szempontból legjobb esélyekkel kecsegtető férfi kalapácsvetésre a lehető legerősebb mezőny gyűlt össze a (budapesti) Nemzeti Atlétikai Központban.

Halász Bence fantasztikus, 83,18 méterrel elért kalapácsvető diadalát követően magyar szempontból a férfi 60 méter hozott izgalmat és sikert. A számot nem titkoltan azért tették a programba, hogy Illovszky Dominiknak legyen esélye megdönteni Dobos Gábor 6.56 másodperces országos rekordját. A BHSE 6.58-as egyéni csúccsal rendelkező sprintere végül – a rajt utáni kisebb botlása miatt – a rekordtól elmaradt, de 6.63 másodperccel megnyerte a számot, méghozzá egy kifejezetten rangos mezőnyben.

Következett a női 400 gát és a rajtnál ott volt a világbajnoki címvédő, a vegyesváltóval olimpiai bajnok Femke Bol is, aki óriási ovációt kapott a bemutatásnál, majd a célba érés után is. A holland klasszis ugyanis imponáló teljesítménnyel, 52.24 mp-es kiváló idővel győzött, messze leszakítva valamennyi riválisát. A szám magyar indulója, a gödöllői Mátó Sára 55.53 másodperccel a hetedik helyen ért célba.

Közben női rúdugrásban az országos csúcstartó Klekner Hanga ismét jól teljesített, a 4,51 métert elsőre vitte, a 4,61-es országos csúcsmagasságot pedig harmadikra csupán egy hajszállal húzta le és végül hetedik lett. A győzelmet a szlovén Tina Sutej szerezte meg 4,73-mal.

Női 100 gáton Kozák Luca és Tóth Anna, valamint Répási Petra is ott volt a mezőnyben, ám a verseny ezúttal nem róluk szólt. A holland Nadine Visser messze kiemelkedett és 12.43 másodperces idejével simán győzött. A legjobb magyar ezúttal Tóth lett, aki 12.94-gyel a hatodik helyen ért célba, míg Kozák 13.00-val a nyolcadik, Répási pedig 13.43-mal a kilencedik lett.

A gátasokat megelőző futószámokban sorra dőltek meg a versenycsúcsok: férfi 800 méteren a kenyai Laban Kipkorir Chepkowy 1:42.96 perccel, női 1500-on az ausztrál Georgia Griffith 3:58.25 perccel, férfi 200 méteren pedig a jamaicai tehetség, Bryan Levell 19.69 másodperccel érte el a Gyulai történetének legjobbját.

A nők félkörös távján versenycsúcs nem született, cserébe egészen remek versenyt láthatott a 14 ezres nézősereg. A számot a szintén jamaicai Ashanti Moore nyerte 22.31 másodperccel, csak ezredekkel megelőzve a nigériai Favour Ofilit.

A női távolugrást az amerikai Claire Bryant nyerte 6,71 méterrel, legjobb magyarként pedig Bánhidi-Farkas Petra 6,34-gyel a hetedikként zárt.

Armand Duplantis világcsúccsal nyerte a rúdugrást

A svéd Armand Duplantis 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást.

Az olimpiai és világbajnok svéd atléta a hétfői sajtótájékoztatóról elkésett és akkor azt mondta, hogy egy jó ugrással szeretné kiengesztelni a szervezőket, amit alaposan túlteljesített. A sportág jelenlegi első számú sztárja remek sorozatot produkált, igaz, kezdőmagasságán, 5,72-n egyet hibázott, azt követően viszont egészen 6,11-ig nem rontott. Utóbbi magasságon még a görögök klasszisa, Emmanuil Karalisz is versenyben volt, a győzelemre azonban nem volt esélye.

A 25 éves Duplantis kiváló sorozattal jutott el a rekordmagasságig, amelyet másodikra ugrott át a Nemzeti Atlétikai Központ 14 ezer fős, teltházas közönségének ovációjától kísérve.

Duplantis saját, 6,28-as rekordját adta át a múltnak, amelyet júniusban ugrott Stockholmban, egyúttal ez volt a 13. csúcsdöntése.

Molnár Attila országos csúccsal negyedik 400 méteren, Kishane Thompson bizonyította klasszisát

Magyar szempontból Molnár Attila koronázta meg a kedd estét a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 44.74 másodperces országos csúccsal a negyedik helyen végzett férfi 400 méteren a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, amelyen a jamaicai Kishane Thompson 9.95 másodperccel győzött az utolsó számban, férfi 100 méteren.

„Nagyon gyors volt ez a verseny. Még a szezonom elején vagyok, bármilyen furcsa is ezt mondani ilyenkor, és talán még nem volt bennem ez az eredmény, de a fantasztikus közönség kihozta belőlem” – nyilatkozta rendkívül fáradtan az FTC futója, Molnár.

Enyingi a nyolcas pályán futott és kicsit lassabban kezdett riválisainál, végül pedig jól hajrázva, 45.34-gyel a hatodik lett.

A verseny talán legnagyobb meglepetése férfi távolugrásban született, amelyben a kétszeres olimpiai bajnok Miltiadisz Tentoglu csupán a második helyen végzett 8,05 méteres – tőle szokatlanul visszafogott – eredménnyel.

A viadal legjobbjának járó Dr. Spiriev Bojidar díjat Duplantis kapta, míg a legjobb hazai férfi versenyző Halász Bence, a legjobb női pedig a gátas Tóth Anna lett.

(Forrás: MTI)

(Fotók: MTI/Vasvári Tamás)