Hosszú Katinka nagy bejelentése

A 36 éves olimpikon nemrég posztolt egy képet, amin már látszott, hogy hamarosan bővül a család, kedden pedig újra jelentkezett. Az olimpiai bajnok úszónő elárulta, hogy hívják a második jövevényt, aki pénteken jött a világra.

„Szia Szofi! Üdv a családban!” – posztolta a Facebook-oldalán szívecskés hangulatjelek kíséretében Hosszú Katinka. A klasszis sportolónak Szofi a második gyermeke, Kamília után tehát egy újabb kislány érkezett a családba.

Hosszú Katinka követői közül már augusztus végén többeknek feltűnt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnök asszonyát, Kirsty Coventryt látogatta meg, mintha kikerekedett pocakkal állt volna a NOB vezetője mellett. A találgatásoknak akkor lett végleg vége, amikor az érintett osztott meg egy fotót a saját Facebook-oldalán a lassan érkező új családtag kapcsán.

(Forrás: origo)