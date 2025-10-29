Ingyenes belépés a csütörtöki UTA–PETROLUL-meccsre az Arad megyei sportoló gyermekeknek

Az UTA-klub ingyenes belépést biztosít Arad és Arad megye sportklubjainak gyermek- és utánpótlásközpontjaiból minden gyermeknek (függetlenül a űzött sportágtól) az október 30-i Román Kupa mérkőzésre, az UTA–Petrolul Ploiești első csoportkörös mérkőzésre, amelyet a Neuman Ferenc arénában játszanak csütörtökön 17 órától.

Tíz fős gyermekcsoportonként egy felnőtt kísérő szükséges és megengedett. Ha részt akarnak venni a meccsen, küldjenek névsort a club@uta-arad.ro e-mail címre.

Ezen csoportok a Déli Lelátón, a vendégek szurkolóitól (remélhetőleg) biztonságosan elszigetelve foglalhatnak helyet és szurkolhatnak a helyszínen a szebb napokat is megélt UTA-nak.

Megjegyzendő, hogy az aradi UTA-ultrák nemtetszésüket fejezték ki az 50-70-90 lejes belépők miatt. Meglehet, hogy közülük sokan el sem mennek erre a kupameccsre, amit a Digi Sport 1 élőben közvetít.

(Fotó: uta-arad)