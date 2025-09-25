Jegyárusítás az UTA–FK Csíkszereda szombati meccsre

Az FK Csíkszereda elleni, szombat kora délutáni (szeptember 27., 15 óra) UTA-meccsre a jegyeket a Neuman Ferenc arénában az alábbi program szerint értékesítik: ma, csütörtökön és holnap, pénteken 15–18 óra között, szombaton (a Déli Lelátónál) 11 órától 15 óráig (a meccs kezdetéig).

A jegyeket 50, 70, ill. 90 lejért vásárolhatják meg a bérlettel nem rendelkezők – a 3 év alatti gyermekeket ingyen vihetik be szüleik, a 14 év alatti fiatalok pedig 50%-os kedvezményt kapnak a jegyük árából.

(Forrás: uta-arad.ro)