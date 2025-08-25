Kajak-kenu vb – Elégedett kapitányok, Tóth Dávidban azonban maradt hiányérzet

2025. augusztus 25. 16:19 (hétfő) /
A győztes Kurucz Levente (j) és Nádas Bence a célban a férfi kajak kettesek 500 méteres versenyének döntőjében (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Mindkét szövetségi kapitány elégedetten értékelte a vasárnap zárult milánói kajak-kenu világbajnokságot, amelyen a (magyar) válogatott 13 érmet, hat aranyat, két ezüstöt és öt bronzot nyert (és az élen zárta a vb-t).

A kajakosokat irányító Tóth Dávid előzetesen nyolc-tíz érmet, köztük négy aranyat várt, s ezt pontosan hozta is a csapat, amely négy első, valamint két-két második és harmadik helyet gyűjtött.

„Összességében nagyon szépen teljesítettek a versenyzők, de ez a szám akár lehetett volna nagyobb is" – mondta a szakember, aki úgy folytatta: nem árul el nagy titkot azzal, hogy a női szakággal kapcsolatban van némi hiányérzete.

Felidézte, hogy a júniusi Európa-bajnokságon a négyes remek versenyzéssel aranyérmet nyert, most pedig ugyanez az egység hetedik lett. Mint mondta, egyelőre még keresik az okokat, mert ebben a csapatban ennél sokkal több van. A tizedikként záró Kiss Blanka, Lucz Anna párosról szólva elmondta: az erős középfutamukból úgy estek ki, hogy összesítésben övék volt az ötödik legjobb idő, és szerinte ha bejutnak az A döntőbe, az ötödik-hatodik helyet megszerezhették volna. A kétszáz egyesben 12., párosban olimpiai ezüst-, négyesben bronzérmes Gazsó Alida Dóráról Tóth Dávid azt mondta, már az nagy dolog, hogy bekerült a vb-csapatba az után, hogy a sérülése miatt két hónapot kihagyott.

„Biztos vagyok benne, hogy jövőre már egy százszázalékos Gazsó Dorkát láthatunk, sokkal-sokkal jobb teljesítménnyel” – jelentette ki.

A női kajakosok közül a júniusban, Racicében három Eb-győzelmet arató Csikós Zsóka szerepelt a legjobban, aki 1000 méteren nyert, az olimpiai számban, 500 méteren pedig harmadik lett. Harmadik számában, 5000 méteren kormányhiba miatt nem volt esélye az éremszerzésre, de így is a bravúros ötödik helyet szerezte meg.

A férfiakra térve a kapitány először a K-1 1000 méteren 2019 és 2022 után harmadszor diadalmaskodó, ötkarikás bajnok Kopasz Bálintról beszélt.

„Most százszázalékos formában tudott versenyezni az után, hogy az Eb-n egy betegséget követően harmadik lett. Azt láttam a versenyzésén, hogy el tud menni a falig, úgy ki tudja magát hajtani, mint talán senki más. Zseniális versenyzést mutatott be, csak az utolsó métereken vezetett, pont ott, ahol kellett” – idézte fel.

A szintén olimpiai számban aranyérmes Kurucz Levente, Nádas Bence duó körülbelül egy hónapot készülhetett a vb-re, az Eb után ült össze.

„Hittem abban, hogy ez a páros érmet szerezhet, és nagyon örülök annak, hogy ez az érem arany lett. Már az első összeülésükkor látszott, hogy ez egy nagyon erős egység, utána még csiszolódtak és nagyszerű lett a végeredmény” – fogalmazott Tóth Dávid.

A másodikként záró férfi négyesnek kevés, mindössze öt századmásodperc hiányzott az aranyhoz.

„Számomra ez az ezüst felér egy arannyal. Nagyon profin oldották meg a feladatukat a srácok. Huszonhárom-huszonnégy éves fiatalemberekről van szó, akik hideg fejjel, magabiztosan hozták le az előfutamot, a középfutamot és a döntőt is. Olyan volt, mintha rutinos rókák versenyeztek volna. Bízom benne, hogy ez az eredmény magabiztosságot ad nekik a következő évekre” – mondta.

A jövővel kapcsolatban a szövetségi kapitány úgy fogalmazott: a bőség zavarával küzdenek, jelenleg nagyon jó versenyzőik vannak, akik mögött ott van egy feltörekvő generáció, és – jegyezte meg – nem szabad elfelejtkezni az olimpiai bajnok Tótka Sándorról sem, aki az idei évet lazábbra vette, de jövőre és a következő években már számolni kell vele is.

Milánóban para vb-t is rendeztek, ezen Kiss Péter Pál (KL1) révén egy arany-, Varga Katalinnak (KL2) köszönhetően pedig egy ezüstérmet szereztek a magyarok. 

A jövő évi világbajnokságnak a lengyelországi Poznan ad majd otthont.

(Forrás: MTI)

