Kajak-kenu világbajnokság – Több mint hetven ország mintegy 800 versenyzője a rajtnál

A szervezők tájékoztatása alapján 71 ország mintegy 800 sportolója nevezett a kajak-kenu világbajnokságra, amelynek küzdelmei szerdán reggel kezdődtek meg Milánóban.

Az egyik legnépesebb küldöttség – hagyományosan – a magyaroké, akik 35 fős csapattal vannak jelen.

A vasárnapig tartó regattát a Milánó külterületén található Idroscalo szabadidőparkban rendezik, a létesítmény legvonzóbb attrakciójának számító mesterséges tavat 1927 és 1930 között építették, eredetileg hidroplán-leszállópályaként működött. A harmincas évek végén azonban ez a funkció elvesztette a jelentőségét, s köszönhetően a vizet körülvevő fás, bokros területnek, az Idroscalo rendkívül népszerű lett a vízi sportokat kedvelő és kikapcsolódni vágyó milánóiak körében. A park teljes területe 1,6 millió négyzetmétert ölel fel, ennek ötven százaléka zöldövezet, a másik fele pedig maga a 2600 méter hosszú és 250-400 méter széles tó, amelynek mélysége – ideális esetben – 4 méter.

Az Idroscalo 1960-ban a filmvásznon is megjelent, Luchino Visconti olasz rendező ugyanis itt forgatta világhírű, Rocco és fivérei című alkotását, amelynek főszerepét Alain Delon és Claudia Cardinale alakította.

Magyar részről a kenus Fejes Dániel szállt vízre először a nyitónap során, a felhős, esőre álló időben. A C-1 500 második előfutamában remekül teljesített, fölényesen nyert, de mivel nem lehetett egyből a döntőbe kerülni, csütörtökön, a középfutamban folytatja szereplését. A szám fináléját pénteken rendezik.

A folytatásban további 12 magyar egység lesz érdekelt szerdán.

