Keddtől már jegyet vehetnek az UTA-bérletesek, október 27-től pedig bárki aki megtekintené az UTA–PETROLUL-kupameccset

Október 21-től az UTA-bérletesek – előnyt élvezve – már jegyet vehetnek az október 29-én 19 órakor kezdődő UTA–Petrolul Ploiești-meccsre, a Románia Kupa B csoportjának első csoportmérkőzésére.

A bérlettulajdonosok, akik foglalni szeretnék helyüket, mától (keddtől) péntekig 11–18 óra között megvásárolhatják jegyeiket (50, 70, 90 lejért) a stadionbeli UTA FanShop üzletben.

A nagyközönség számára a jegyek október 27-én, hétfőn 15 órától lesznek elérhetőek online és fizikailag is a FanShopban (15–18 óra között). A mérkőzés napján, szerdán a Déli Lelátó pénztáránál vehetnek belépőt.

Mint ismert, 3 éves korig ingyenes a belépés, a 14 alatti fiataloknak pedig 50%-os kedvezményt adnak.

Az igazi szurkolók lélekben már készülhetnek a második fordulóbeli UTA–FCSB rangadóra is – de erre december 3-ig még várni kell… Addig is reméljük a galaciaktól elszenvedett négygólos vereség után összeszedik magukat. Hajrá UTA!

Pillanatkép a Neuman Ferenc aréna lelátójáról

(Fotó: Kurjatkó Péter)