Közlekedési balesetben életét vesztette a Liverpool játékosa, Diogo Jota

Diogo Jota, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool és a portugál válogatott támadója csütörtökön hajnalban közlekedési balesetben életét vesztette a spanyolországi Zamora tartományban – írta a tragikus hírről elsőként beszámoló Marca. A(spanyol) lap szerint a halálos kimenetelű baleset az A-52-es autópálya 65-ös kilométerszelvényénél történt, Palacios de Sanabria település közelében, Zamora tartományban.

Mint írták, a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool 28 éves játékosa akkor vesztette életét, amikor a jármű, amiben Jota utazott letért az útról és hatalmas lángokkal kezdett el égni. A balesetben Diogo Jota 26 éves testvére, a szintén profi labdarúgó André is az életét vesztette.

A rendőrséget értesítő szemtanúk szerint a kocsi kigyulladt a baleset után, a lángok a közeli növényzetre is átterjedtek.

Diogo Jota június 22-i esküvője után éppen a nyári szabadságát töltötte – mivel a Liverpoollal nem volt érdekelt a klubvilágbajnokságon –, amikor megtörtént a tragédia.

A katalán El Mundo Deportivo arról számolt be: a rendőrséghez több bejelentés is érkezett a balesetről, amely hajnali 1 óra 30 perc körül történt az autópályán. A helyszínre később megérkeztek a rendőrök és a tűzoltók, majd egy sürgősségi orvosi egység is, de már csak a két sportoló halálát tudták megállapítani.

A Zamora tartományi hírportál azt írta, a két áldozatot az autó rendszámtáblája alapján tudták azonosítani, mivel a két holttest a felismerhetlenségig összeégett.

Diogo Jota 2020 óta szerepelt a Liverpoolban, 182 hivatalos mérkőzésen 65 gólig és 26 gólpasszig jutott. Előtte megfordult a Wolverhamptonban, a Portóban, az Atlético Madridban és a Pacos Ferreirában is, míg a portugál válogatottban 49 mérkőzésen 14-szer volt eredményes. Testvére, André is profi labdarúgó volt, hazájában, a másodosztályban szereplő Penafielben játszott.

(nso)