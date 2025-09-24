Ma este eldől: Tud-e fordítani Románia Magyarország ellen? Ki jut ki a teremfoci EB-re?

Ma este Craiován kiderül, hogy a román vagy a magyar teremlabdarúgó-válogatott jut ki a jövő évi Európa-bajnokságra! Az odavágón, Debrecenben a magyarok 3:2-re nyertek, de kérdés, hogy ez az egygólos előny elég-e a ma esti párharchoz… 19.30-kor kiderül! A teremfoci Európa-bajnoki pótselejtezőjének visszavágóját, a ROMÁNIA–MAGYARORSZÁG-párharcot a PRO Arena és az M4 Sport élőben közvetíti.

Emellett számos érdekes sportesemény is lesz szeptember 24-én, többek között Európa Liga meccsek is!

Szerdai program:

13.30 Kerékpározás, világbajnokság, Ruanda (Eurosport 1, M4 Sport)

17.30 Női kézilabda, Virágok Ligája: Beszterce–Nagybánya (Pro Arena)

19.30 Teremlabdarúgás, Európa-bajnoki pótselejtező, visszavágó: Románia–Magyarország (Pro Arena, M4 Sport)

19.30 Jégkorong, romániai bajnokság: Bukaresti Steaua–Gyergyói Hoki Klub (TVR Sport)

19.45 Labdarúgás, Európa Liga: PAOK–Maccabi Tel Aviv (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

19.45 Labdarúgás, Európa Liga: Midtjylland–Sturm Graz (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

19.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: DINAMO–VESZPRÉM (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

20.00 Labdarúgás, La Liga: Getafe–Alavés (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Nice–Roma (Digi Sport 1, Prima Sport 2)

22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Betis–Nottingham (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

22.00 Labdarúgás, Angol Ligakupa: Port Vale–Arsenal (Digi Sport 3)

22.00 Labdarúgás, La Liga: Atlético–Vallecano (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

22.00 Labdarúgás, La Liga: Sociedad–Mallorca (Prima Sport 4).

Jó szurkolást!