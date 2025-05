Mi a pálya?

• A mai esti elődöntőben a magyar válogatott a minifoci vb-n!

Egyetlen találat elegendőnek bizonyult a magyar válogatottnak ahhoz, hogy bejusson az azerbajdzsáni minifutball-világbajnokság legjobb négy együttese közé. A korábbi párharcukban fordulatos csatában Portugáliát búcsúztató magyarok a csütörtök délutáni első negyeddöntőben Mauritánia ellen léptek pályára. A mérkőzés első félidejében a magyar együttes Győri Barnabás találatával szerzett vezetést, és a minimális előnyét a végéig tartani tudta.

A magyar válogatott bejutott a péntek esti elődöntőbe, ahol ellenfele a Bosznia-Hercegovinát 5:0-ra legyőző SZERBIA lesz.

A címvédő Románia már a nyolcaddöntőben búcsúzott a tornától, miután az 1:1-es rendes játékidő lejártával szétlövésekkel maradt alul a házigazda Azerbajdzsánnal szemben.

• Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók horvátországi Európa-bajnokságának csütörtöki 5 kilométeres versenyében.

A Ferencváros 21 éves sportolója azt követően, hogy szerdán a sportág első magyar Eb-aranyát szerezte a 10 kilométeres olimpiai számban, a csütörtöki viadalon az utolsó kétszáz méteren elképesztő hajrával verekedte fel magát a második helyre. A számot az olasz Ginevra Taddeucci nyerte, aki egy nappal korábban Mihályvári-Farkas mögött volt második (10 km-n). A szám másik magyar versenyzője, Juhász Janka a 12. lett. Az olimpiai ötödik Fábián Bettina egy kisebb sérülés miatt nem indult el a rövidebb távon.

• Péntektől vasárnapig Máltán rendezik a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét, amelyet a kétszeres győztes FTC-Telekom címvédőként vár.

A zöld-fehérek több szempontból is sporttörténelmet írhatnak, ugyanis újabb, immár 3. diadalukkal a legeredményesebb magyar csapattá válnának a legrangosabb európai kupasorozatban, jelenleg hozzájuk hasonlóan az OSC és a Vasas is két végső sikerrel rendelkezik. Az aranyérem megszerzésében az is kuriózum lenne, hogy először jönne össze a címvédés magyar klubnak.

Erre meg is van minden esélye Nyéki Balázs vezetőedző magyar bajnok és kupagyőztes együttesének, ugyanis nemcsak hazai porondon, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedett a mezőnyből. Az is a Ferencváros esélyeit növeli, hogy pénteken a négy között a torna leggyengébbnek tartott csapata, a CN Marseille lesz az ellenfele. Az Angyal Dánielt foglalkoztató franciák történetük első BL-döntős szerepléséért ugranak majd medencébe, de hatalmas meglepetés lenne, ha sikerrel járnának.

A vasárnapi fináléban viszont már biztosan nagyon meg kell küzdeni majd a trófea megtartásáért az FTC-nek, mert a másik ágról a 2022-ben és 2023-ban ezüstérmes Novi Beograd, vagy a két magyar válogatott játékost soraiban tudó Barceloneta érkezik, amely 2014 után másodjára szeretne a trónra kerülni.

• Kiemelkedő az érdeklődés a (Budapesten) vasárnap 30. alkalommal sorra kerülő Aldi Női Futógálára, melyre közel 8000-en neveztek eddig.

• A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete (HMSE) újraválasztotta elnöknek Nagy Tímeát, a szerdai közgyűlésen egyben eldőlt, hogy Kovács "Kokó" István bekerült az illusztris társaságba. Az olimpiai bajnok bokszolót, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét a januárban elhunyt Keleti Ágnes helyére szavazták be a tagok egyhangúlag.

• A Real Madrid C. F. és a Liverpool FC megállapodott, melynek értelmében Trent Alexander-Arnold a következő hat szezonra, 2025. június 1-től 2031. június 30-ig a spanyol klubhoz igazol. Szoboszlai csapattársa tehát a várakozásoknak megfelelően a La Liga óriásánál folytatja.

• Amikor a barcelonai F–1 médianapon arról kérdezték Charles Leclerc-t, hogy mennyi magabiztosságot vihet magával (Monacóból) az előttünk álló hétvégére, a Ferrari pilótája, Charles Leclerc így válaszolt: „Nem sokat. Jó volt, és egy ilyen nehéz szezonban, mint ez, az ember annyi pozitívumot akar magával vinni, amennyit csak lehet. Monaco egyértelműen pozitív hétvége volt számunkra, de reálisnak is kell lenned, és a megfelelő elvárásokat kell felállítani a jövőre nézve, és sajnos itt valószínűleg nagyon más lesz a kép. Monacóból nem sok mindent tudunk elvinni, de jó hétvége volt, jó pontok, és ez biztosan segíteni fog nekünk. Nagyon érdekes hétvége lesz itt Barcelonában is a szabály változással, reméljük, hogy egy kicsit fel tudunk zárkózni az elöl lévőkhöz.”

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(origo, szekelysport, MTI)