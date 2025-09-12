Mi a pálya?

• A 2027-es BL-döntőt nem Milanóban, hanem Madridban fogják megrendezni.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csütörtökön Madridnak adta a Bajnokok Ligája 2027-es döntőjének rendezési jogát. A végrehajtó bizottság tiranai ülésén az Atlético Madrid otthonául szolgáló Metropolitano Stadiont jelölték ki.

• Dél-Amerikában a venezuelai és a perui, Európában pedig a moldovai szövetség is kemény döntést hozott a vb-selejtezők után. Mindhárom labdarúgó-válogatott menesztette szövetségi kapitányát, miután egyik csapat sem jutott ki a 2026-os világbajnokságra.

• Nem kezdődött fényesen Carlo Ancelotti fiának, Davidének az önálló edzői pályafutása: a fiatal szakember azután, hogy csapatával, a Botafogóval nagyon korán elbúcsúzott a labdarúgó Libertadores-kupától, a brazil kupasorozatból is kiesett.

• A veretlenül éllovas Marosvásárhelyi ASA kiváló formában és önbizalommal telve várhatta a fővárosi kiszállást a labdarúgó II. Liga 6. fordulójában. Igazi erőpróba várt csütörtök este Eusebiu Tudor legénységére a mezőny egyik legerősebb gárdájával szemben, a Steaua tőle három ponttal lemaradva a tabella 7. helyét foglalta el. Bár a vezetést megszerezte és a szünetben előnyben volt az ASA, előnyét nem tudta megőrizni, a házigazda hamar fordított, így az ASA pont nélkül maradt és elszenvedte szezonbeli első vereségét. Steaua–ASA 2:1 (0:1).

• Ritkán fordul elő, hogy egy jégkorongmeccs kezdési időpontját a futballhoz igazítsák Csíkszeredában. Ezúttal a szurkolók kedvéért ez is megtörtént… Vasárnap dupla sportélmény vár a csíkszeredai közönségre: a Sportklub hazai pályán, az Erste Ligában a Budapest JAHC együttesét fogadja, míg az FK a labdarúgó Szuperliga címvédőjét, az FCSB-t látja vendégül! A hokimeccseket rendre a jól bevált és a megszokott 18 óra 30 perces kezdéssel rendezik a Vákár Lajos Műjégpályán. Ezt most megváltoztatták, azért, hogy a sportkedvelők odaérjenek a másik fontos összecsapásra is. A Városi Stadionban ugyanis az FCSB elleni bajnokin 21 órától indul útjára a labda. A klub hivatalos közösségi oldalán közzétette, hogy minden jegy elfogyott, telt ház lesz.

• 82 évesen a kapuban? IGEN! Elképesztő hírt közölt az olasz hetedosztályban szereplő Trevana, amely leigazolta Lamberto Borangát. A klub kiemelte, hogy nem reklámfogásnak tartja a 82 éves kapus szerződtetését, aki keményen edz, hogy hamarosan újdonsült csapata segítségére lehessen.

• Az elrajtolt hazai férfi kézilabda bajnokiban a Nagybányai CS Minaur 30:21-re nyert a CSU Suceava otthonában.

• Nagyváradon két felkészítő meccsen csap össze a francia- és a román női kézilabda-válogatott, szeptember 18-án (18 órától) és szeptember 20-án (15 órától).

• Az Universitatea Craiova volt kapusa, a 68 éves Gabriel Boldici infarktuson esett át – szerencsére jól van.

• Szereti a kosármeccseket? Ma, péntek este 21 órától (férfi kosárlabda) Európa-bajnokság, GÖRÖGORSZÁG–TÖRÖKORSZÁGelődöntő (M4 Sport). Jóval előtte, 16 órától a Magyarország–Ausztria Davis Kupa teniszcsatát tekinthetik meg, ugyancsak az M4 Sporton.

• A hazai Szuperliga 9. fordulója ma, péntek este 21 órakor a Kolozsvári U–Rapid derbivel veszi kezdetét (DGS 1). A Rapid edzőjének, Constantin Gâlcănak hiányolnia kell két védőjét, Denis Ciobotariu és Andrei Borza is sérült – szerinte nehéz dolguk lesz a Szamos-partján.

Szombat délután az Aradi UTA az FC ARGEȘI focicsapatát fogadja a Neuman Ferenc arénában (DGS 1). Adrian Mihalcea aradi csapatában a japán Mino Sota biztos hiányzó, korábbi edzésen lesérült.

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(agerpres, origo, szekelysport, nso, MTI)