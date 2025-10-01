Mi a pálya?

• A 44 éves Cristian Chivu edző csapata, az Internazionale 3:0-ra legyőzte a keddi BL-napon a Szlávia Prágát. Október 21-én a Royale Union Saint-Gilloise otthonában lépnek pályára.

A keddi (tegnapi) eredmények:

Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5:1

Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2:2

Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4:0

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1:0 (büntetőből*)

Pafosz (ciprusi)–Bayern München 1:5

Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2:1

Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0:5

Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3:0

Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1:0.

* Arne Slot edző véleménye a meccset eldöntő jelenetről – amikor a 15. percben Szoboszlai Dominik szabálytalankodott Baris Yilmazzal szemben, Clément Turpin játékvezető pedig tizenegyest ítélt: „Szoboszlai nem hibázott. Az ellenfél érzett egy enyhe kontaktot, és a földre esett. A húsz százalékos büntetőből száz százalékosat csinált, nagyon okos húzás volt tőle.”

• Melyik BL-meccseket közvetítik ma, szerdán a hazai tv-adók?

19.45 órától: Royal Union SG–Newcastle (Digi Sport 1, Prima Sport 1) és Qarabag–FC Köbenhavn (DGS 2, PS 2)

22 órától: FC BARCELONA–PSG (DGS 1, PS 1), AS Monaco–Manchester City (DGS 2, PS 2), Arsenal–Olimpiakosz (DGS 3, PS 3), Aston Villa–Juventus (DGS 4, Prima Sport 4).

• Pekingi tenisztorna – Sinner megnyerte 21. trófeáját

A negyeddöntőben Marozsán Fábiánt búcsúztató Jannik Sinner nyerte meg a 4,01 millió dollár összdíjazású pekingi keménypályás tenisztornát, mivel a szerdai fináléban könnyedén, 6:2, 6:2-re legyőzte az amerikai Learner Tient.

• Sanghaji tenisztorna - Fucsovics búcsúzott az első fordulóban

Fucsovics Márton három szettben kikapott a spanyol Jaume Munartól szerdán a 9,1 millió dollár összdíjazású sanghaji keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában. Jaume Munar–Fucsovics Márton 4:6, 7:5, 6:1.

• Gálfi Dalma szettelőnyről kapott ki a kazah Julija Putyincevától a Szocsouban zajló WTA-tenisztorna 2. fordulójában.

• Tokiói tenisztorna – Carlos Alcaraz diadala

A világelső Carlos Alcaraz nyerte a 2,23 millió dollár összdíjazású tokiói keménypályás tenisztornát. A spanyol világelső a fináléban a második helyen kiemelt amerikai Taylor Fritzcel csapott össze és két játszmában (6:4, 6:4), 1 óra 32 perc alatt győzött.

• A korábbi hírekkel ellentétben mégsem súlyos Janus Dadi Smárason térdsérülése, így a Szeged izlandi kézilabdázója várhatóan másfél hónap múlva ismét pályára léphet.

• A Fradi focistája, Tóth Alex az örmények és portugálok ellen is bizonyíthat. s egészen különleges módon értesült a válogatott meghívóról – interjú közben érte meglepetés. Tóth Alex a Borstól tudta meg, hogy bekerült a magyar válogatottba. A lap egyik újságírója éppen a Ferencváros játékosával beszélgetett, amikor felmerült a kérdés, hogy ott van-e a válogatott keretben.

„Nem tudom én sem” – mondta Tóth, aki ezt követően megkérdezte, hogy megnézheti-e, amire természetesen igen volt a válasz. „Mi is ilyenkor csak a tv-ből tudjuk meg” – tette hozzá, majd boldogan konstatálta, hogy meghívót kapott Rossitól.

• Rapport Richárd hét helyet javítva a huszonkettedik a sakkozók legfrissebb világranglistáján, míg a lányok mezőnyében Gaál Zsóka pozícióját megtartva a hetedik.

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(origo, nso, szekelysport, MTI)