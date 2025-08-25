Milák Kristóf 17 éves utódja lázas betegen döbbentette meg a világot

A 17 éves Antal Dávid ezüstérmet nyert 200 méter pillangón az Otopeniben rendezett junior úszó-világbajnokság zárónapján. Az idei junior vb-n az egyetlen magyar érmet Antal Dávid épp 200 pillangón, Milák Kristóf fő versenyszámában szerezte, a lázas betegen is vb-ezüstérmes tehetség pedig komoly jelzést adott, hogy Milák nyomdokába léphet.

Antal Dávid úszó remekül versenyzett és komoly, 1:56.87 perces egyéni csúccsal ért célba a második helyen. A nyírbátori Antal Dávid nagyszerű junior évet produkált, mivel július elején Európa-bajnoki címet nyert 200 pillangón. Ez volt a küldöttség egyetlen érme a vb-n, amelyen 14-en képviselték a magyar színeket, így nem túlzás azt írni, hogy a magyar válogatott becsületét Antal Dávid mentette meg, aki 200 pillangón – Milák Kristóf számában – junior világbajnoki ezüstérmet szerzett.

Legutóbb Milák Kristóf volt képes hasonlóra

„Őszintén, nagyon büszke vagyok magamra, mert egyéni csúcsot úsztam, ami egy ilyen hiányos, betegséggel hátráltatott felkészülés után remek. Az utolsó ötvenen sajnos már elfogytam, a láz és a torokfájás miatt nem annyira ment már, de ezt remek időnek gondolom” – idézi a Magyar Nemzet a 17. születésnapját a napokban ünneplő Antal Dávidot, aki egyéni csúcsot úszott, ami annak fényében különösen becsülendő, hogy lázas betegen állt rajthoz.

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy férfi 200 pillangón Milák Kristóf 2017-es győzelme óta nem volt magyar a junior vb dobogóján, pedig azóta 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban is rendeztek versenyt, így az idei már a negyedik viadal volt.

Antal Dávid egyelőre a 17 éves Miláktól még messze van, a mostani egyéni csúcsa három másodperccel elmarad az utóbbi időben visszaeső kétszeres olimpiai bajnok klasszis 2017-ben világbajnoki rekorddal győztes idejétől (1:53,87). Milák ráadásul a 200 pillangó junior világcsúcsát is tartja (1:53.79).

Ugyanakkor Antal így is komoly időt úszott, hiszen Milák az idei egyetlen versenyén, az áprilisi ob-n hozzá hasonlóan 1:56-os időre volt képes.

A tehetséges úszóban ráadásul még óriási fejlődési potenciál van, Nyírbátorban egy huszonöt méteres medencében készül a hétköznapokban, onnan jutott el a világbajnoki dobogóig ötvenes medencében.

Antal Dávid sikerével ráadásul folytatódott egy bravúros sorozat: minden olyan junior úszó világbajnokságon, amelyen hazánk is részt vett, született legalább egy magyar érem.

(Forrás: origo)