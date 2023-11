Mintha két gól hátrányból indult volna az UTA–Oțelul-mérkőzés

Mircea Rednicnek igaza volt, amikor egy német Mercedeshez hasonlította Dorinel Munteanu csapatát… Acélosan kezdtek Nagyszebenben a galaciak. Miután Florin Iacobnak sikerült kitenyereznie a jobb kezével egy kapura tartó labdát, az újra játékba került a 16-oson belül pedig Freitas, a brazil UTA-s szabálytalankodva próbálta meg elhárítani Maciel lábáról, a 68. másodpercben(!) büntetőt ítélt a fővárosi bíró, Radu Petrescu. A büntetőt az egész meccset jól végigjátszó – sárga lapot is bekaszlizó – Juri Cisotti váltotta gólra, egy középen, magasra rúgott labdával.

A hideg zuhany folytatódott, hiszen az 5. percig már 2:0 volt a vendégek előnye, szögleti beadás és jó felhelyezés után Alexandru Pop befejelte a második góljukat.

Érdekes volt látni a pálya szélén az eksztázisban integető Dorinel Munteanut, hogy ennyi elég, húzódjanak védelembe és őrizzék ezt a hirtelen jött kétgólos előnyt… De vérszagot kaptak a galaciak, érezték az UTA-védelem szilárdsági repedéseit. Dumitrașcu védelmi hibája miatt Alexandru Pop duplázhatott, a leshelyzetet okosan kibekkelték, a hozzákerült labdát szépen ívelte be Iacob fölött a hálójába. (0:3, 34. p)

Stolnik hárítása megakadályozta, hogy még nagyobb legyen a galaciak előnye a szünetben.

A fordulás után – amikor is Rednic többszörös cserével próbálta helyrepofozni a csapatot – nem nagyon javult a helyzet, az 54. percben S. Teles portugál játékos Iacob jobb kapufája tövénél célba talált. (0:4!)

Fabry kapu fölé rúgott (61. p), de legalább próbálkozott… Ha már nem jött össze a csatároknak a szépítés, színre lépett az UTA-hátvéd, Tiberiu Căpușă és egy belsővel, jól helyezett rúgással megszerezte a vigaszgólt. (1:4, 86. perc). A meccs utolsó percében Rareș Pop is nekiiramodott, a 16-oson belül fellökték. Az UTA végül Rareș Pop belőtt büntetője által szépítette 2:4-re a végeredményt.

Kemény lecke volt ez az aradiaknak, úgy látszik minap egy edzést nem hiába szakított félbe Mircea Rednic edző, hogy nem tetszik egyesek hozzáállása.

Következik

***

A Szuperliga 16. fordulója elég sok döntetlent hozott. Íme az eredmények: Sepsi–Rapid 0:0, U–Petrolul 0:0, Poli Iași–CFR 3:3, Farul–Hermannstadt 1:1, FC Botoșani–Voluntari 3:3, Universitatea–Dinamo 1:0, FCSB–FCU 2:1. Gzăyelmșvel az FCSB a tabella élére állt.

Az állás:

FCSB 16 10 4 2 30-16 34

CFR 16 9 4 3 31-17 31

Rapid 16 8 6 2 31-17 30

Universitatea 16 7 5 4 22-16 26

Hermannstadt 16 5 9 2 24-16 24

Petrolul 16 4 10 2 19-16 22

Farul 16 6 4 6 22-24 22

Oţelul Gl. 16 3 11 2 16-14 20

Sepsi OSK 16 5 5 6 18-18 20

U Cj 16 4 8 4 22-23 20

Poli Iași 16 4 6 6 19-23 18

UTA 16 4 6 6 19-25 18

Voluntari 16 4 5 7 20-29 17

FCU 16 4 3 9 25-30 15

Dinamo 16 2 4 10 9-27 10

FC Botoşani 16 0 8 8 17-33 8

Az UTA legközelebb november 25-én a CFR otthonában próbál helytállni. A Poli Iași legutóbb döntetlenre vitte a CFR-vel, mi is reménykedhetünk a kincses városi pontszerzésben. De addig is szurkoljunk a román (és magyar) válogatott Európa-bajnokságra való kijutásáért, most szombaton IZRAEL–ROMÁNIA, jövő kedden pedig ROMÁNIA–SVÁJC, ill. – ha egyáltalán lejátsszák… – holnap, csütörtökön BULGÁRIA–MAGYARORSZÁG, vasárnap pedig MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ Eb-selejtező.