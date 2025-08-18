Moto GP Osztrák Nagydíj – Marc Márquez sorozatban hatodszor győzött

Marc Márquez sorozatban hatodszor győzött a gyorsaságimotoros-világbajnokságban: az Osztrák Nagydíj vasárnapi megnyerése után így már 142 pontos előnnyel vezet az elitkategóriának számító Moto GP-ben.

A Ducati 32 éves spanyol versenyzője idén már 9. alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére, s – akárcsak az előző öt viadalon – ezúttal is tökéletes versenyhétvégét zárt, mivel a sprintfutamon is ő nyert.

Márquez mögött honfi- és márkatársa, Fermin Aldeguer lett a második, míg harmadikként az olasz Marco Bezzecchi zárt az Apriliával.

A világbajnokság következő, 14. versenyét a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán rendezik.

(Forrás: MTI)