Női röplabda Eb-selejtező – Chiappini: a játékosokon múlik, hogy tudunk-e még ennél is előrébb lépni

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány nagyon büszke a magyar női röplabda-válogatott nyári teljesítményére, az Európa-liga-ezüstéremre és az Európa-bajnoki kvalifikációra, ugyanakkor meglátása szerint a játékosoknak az egész szezonban kemény munkára van szükségük ahhoz, hogy előrébb tudjanak lépni.

Az olasz tréner az MTI-nek elmondta, bőven volt problémájuk a nyáron, sérülések és betegségek is nehezítették nemcsak az Európa-bajnoki selejtezős felkészülést, hanem a korábbi, ezüstéremmel zárult Európa-liga-szereplést is.

„Megtanultunk túllépni ezeken a problémákon, és azzal is meg tudtunk birkózni, hogy a szerdai, belgiumi vereség után nagy volt a nyomás rajtunk, mert csak győzelemmel juthattunk ki az Eb-re. A kvalifikáció, illetve az EL-ezüstérem a kemény munka gyümölcse, ma rendkívül fegyelmezetten és taktikusan röplabdáztunk, a szerváinkkal megalapoztuk a győzelmet” – mondta a vasárnapi, dánok elleni 3:0-s Eb-selejtezős sikerről a tréner.

Chiappini kiemelte, a mostani nyár fő célja az Európa-bajnoki kvalifikáció volt, de emellett a játékosok mentálisan, technikailag, taktikailag, és különösképpen fizikálisan is rengeteget léptek előre.

„Sokat dolgoztunk, sokszor kellett túllépniük a játékosoknak a fáradtságon, ez kulcsfontosságú volt. Nagyon büszke vagyok arra, amit a lányok elértek ezen a nyáron” – mondta a tréner, aki 2023 óta irányítja a nemzeti csapatot, s akinek 2028-ig szerződése van a magyar szövetséggel.

A jövőre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, a válogatott ajtaja továbbra is mindenki előtt nyitva áll, már csak azért is, mert vannak olyan játékosok, akik sérülés miatt idén nyáron nem tudtak bekapcsolódni a munkába.

„Szeretném, ha a kerettagokon lenne nyomás, ráadásul a fiatalabb generációban sok olyan tehetség van, akit szeretnék majd élőben is megnézni. Beszélgetünk arról, hogy a szezon közben is valahogy tudjunk edzőtáborozni, de ha ez nem jön össze, akkor is a távolból figyelemmel fogom követni a játékosok teljesítményét” – hangsúlyozta Chiappini, aki a következő szezonban a görög PAOK vezetőedzője lesz.

„A lányok felelőssége, hogy addig elvégezzék a megfelelő edzésmunkát. A mostani edzőtábort sokan nagyon rossz kondicionális állapotban kezdték, elmondtam a játékosoknak, hogy rajtuk múlik, hogy ha kell, akkor menjenek extra kondiedzésre is. Remélem, a jövő nyári kezdésre mindenki megfelelő állapotban lesz, mert az, hogy ha mi itt néhány hónapig keményen dolgozunk, nem elég az előrelépésre, ahhoz mindenkinek egész évben keményen kell edzenie. Nagy a különbség köztünk, és a többi csapat között, ami azt jelenti, hogy ha nem dolgozunk náluk keményebben, soha nem fogjuk utolérni őket” – zárta az szövetségi kapitány.

A magyarok 3/1-es győzelmi mutatóval zártak a B csoportban – amelynek harmadik tagja Belgium volt –, és az öt legjobb második egyikeként biztosították helyüket a jövő augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornán.

(MTI)

Fekete Fanni (j) és Petrenkó Brigitta (j2), valamint a dán Charléne M. M. Johnsen (b) és Sara Marie V. Hansen (b2) a női röplabda Európa-bajnoki selejtező B csoportjában játszott Magyarország–Dánia mérkőzésen a nyíregyházi Continental Arénában

(Fotó: MTI/Balázs Attila)