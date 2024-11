Orbán Viktor: lesz folytatása az Aranycsapat mítoszának

„Lesz folytatása az Aranycsapat mítoszának; ha Sárosiék és Puskásék eljutottak egykor a csúcs közvetlen közelébe, akkor az utódoknak is képesnek kell lenniük erre” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Puskás Múzeum megnyitóján hétfőn Budapesten.

„Amikor másfél évtizede hozzáfogtunk, hogy újjáépítsük a magyar labdarúgást, a világ és a magyarok kedvelt sportága itthon romokban hevert. Szinte hihetetlen, hogy amiben egykor a világ legjobbjai között voltunk, abban fél évszázad alatt csaknem eltűntünk a térképről” – idézte fel a kormányfő.

„Százéves álom vált valóra, amikor öt évvel ezelőtt megnyílt az újjáépült Népstadion. Az azóta eltelt öt évben az új stadion felnőtt világhírű elődje örökségéhez, sőt bizonyos szempontból túl is szárnyalta azt (…) Most először sikerült elérni, hogy a válogatott idehaza játsszon Európa-bajnoki csoportmérkőzést. Soha azelőtt európai kupadöntőnek nem lehetett otthona Budapest, mi pedig az elmúlt öt évben rendeztünk hármat is, mi több, immár a 2026-os Bajnokok Ligája döntőt is kiérdemeltük. Térségünkben csak egyszer, jó fél évszázada fordult elő ilyesmi (…) A járvány idején a Puskás Arénát választotta otthonául a Manchester City, a Liverpool, a Lipcse, a Tottenham, és ma már mindennapos, hogy nálunk rendezi hazai meccseit Fehéroroszország és Izrael válogatottja, de számos esetben ezen országok klubcsapatai is”.

Orbán Viktor hangsúlyozta, a régi Népstadion mindenkori állapota a hanyatlás jelképe volt, az új Puskás Aréna a magyar sport, a magyar labdarúgás újjáépítésének szimbólumává vált. (…) „A mi látóhatárunk azért lehetett ennyire tágas, azért tekinthetünk ilyen messzire, mert óriások vállán állunk. A magyar futball roppant öröksége kötelez, és erőt, muníciót is ad nekünk. Ennek a legendáriumnak és kultúrának megtestesítője, világszerte ismert óriása a magyar Aranycsapat és annak kapitánya, Puskás Ferenc, a magyar futballisták és minden tízesek örök példaképe” – jegyezte meg. Hozzátette: lesz folytatása az Aranycsapat mítoszának.

„Lehet, még messze a cél, de Öcsi bácsinak köszönhetjük, hogy azt soha nem tévesztettük szem elől. Amikor a nevével futballakadémiát alapítottunk vagy stadiont építettünk, akkor az ő vállain állva továbbra is világbajnoki és BL-döntőket, káprázatos gólokat, angol-, német- és brazilverést látunk. Néha már sikerül is, és hiszem, hogy egyre többször fog sikerülni”.

A kormányfő egy nagy adósságról is szólt azonban: a százéves álmot beteljesítő Puskás Arénát egészen a mai napig nem lehetett ugyanis befejezettnek nyilvánítani. „Tartoztunk még a magyar- és a világfutballnak, az ide látogató százezreknek, saját magunknak, de elsősorban Öcsi bácsinak és zseniális magyar csapattársainak azzal, hogy itt, a róla elnevezett, immár ismét világhírű stadionban méltó emléket állítunk nekik. A Puskás Múzeum létrehozásával most ezt a feladatot teljesítettük” – közölte Orbán Viktor, köszönetet mondva a Puskás Aréna toronyépületében megnyílt kiállításért Schmidt Mária vezető kurátornak és munkatársainak.

Részlet a Puskás Múzeumból

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)