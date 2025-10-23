Pályakerékpáros vb – Három holland aranyérem a nyitányon

Mindhárom számban holland siker született a chilei pályakerékpáros világbajnokság szerdai nyitányán.

Női scratchben Lorena Wiebes, a női és férfi csapatsprintben ugyancsak a holland hármas diadalmaskodott. Utóbbi trió tagja volt Harrie Lavreysen is, aki pályafutása 13. vb-címét szerezte.

A vb-n egyetlen magyar bringás érdekelt: Drijver Bertold az állóképességi számok közül csütörtökön scratchben, pénteken a pontversenyben, míg szombaton a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban indul.

Eredmények:

• női scratch: világbajnok 1. Lorena Wiebes (Hollandia), 2. Amalie Dideriksen (Dánia), 3. Prudence Fowler (Új-Zéland)

• férfi csapatsprint: világbajnok 1. HOLLANDIA (Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland), 2. Nagy-Britannia, 3. Ausztrália

• női csapatsprint: világbajnok 1. Hollandia (Kim Kalee, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet), 2. Nagy-Britannia, 3. Ausztrália

