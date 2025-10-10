Parfümöt loptak az olasz úszónők a reptéri boltból, eltiltás lett a vége

A szingapúri repülőtéren elkövetett bolti lopás miatt az Olasz Úszó Szövetség 90 napra eltiltotta Benedetta Pilatót és Chiara Tarantinót, így nem indulhatnak a decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon. A büntetés enyhébb lett, mert a sportolók elismerték tettüket és együttműködtek. Az eset augusztus végén, Baliról hazatérve történt – az esetet a bolt biztonsági kamerái rögzítették. Ezt követően a sportolókat rövid ideig őrizetbe vették, majd olasz diplomaták közbenjárására szabadon engedték.

A 20 éves Benedetta Pilato, a női 50 méteres mellúszás korábbi világcsúcstartója, augusztus 3-án bronzérmet nyert a szingapúri világbajnokságon.

(Forrás: index)