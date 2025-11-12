Portugália kijuthat, Magyarország biztos pótselejtezőssé válhat

A magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős csoportjában akár minden lényegi kérdés eldőlhet csütörtökön (11.13) az utolsó előtti fordulóban, ugyanis Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, amennyiben győz Írország vendégeként, és ha emellett a magyarok is nyernek Örményországban, akkor megszerzik a pótselejtezőt érő második helyet.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai nemcsak az eredményeket illetően, hanem az októberben mutatott játékuk alapján is nyeregben érezhetik magukat a pótselejtezőt érő második helyért folytatott küzdelemben. Az örmények 2:0-s legyőzése a Puskás Arénában olyan kulcsjátékosok nélkül, mint az akkor eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás, majd a portugáliai bravúros 2:2 a célként kitűzött második helyre vezette a nemzeti együttest, amely ráadásul – főleg utóbbi esetben – az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtotta.

Király és Juhász is optimistán várja a két következő selejtezős meccset

Király Gábor és Juhász Roland is bízik abban, hogy a magyar labdarúgó-válogatott eredményesen zárja le a héten a csoportszakaszt a világbajnoki selejtezőben, és szeretné, ha a pótselejtezőt is sikerrel venné.

Király Gábor úgy látja, „elég erős a magyar válogatott ahhoz, hogy elérje a célját, a világbajnoki részvételt”. Az örmények és az írek elleni meccsre utalva kiemelte, nagyon fontos, hogy sikeres legyen a következő két vb-selejtező.

„Most nem számít semmi más, csak az eredmény, és az, hogy továbbjusson a csapat” – szögezte le a korábban a Haladás mellett német és angol csapatokban futballozó 108-szoros válogatott kapus az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. Emlékeztetett rá, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének saját kezében van a sorsa, hogy megszerezze a pótselejtezőt érő második helyet a csoportjában. Ezt a lehetőséget szerinte „nem szabad kiengedni, ezért mindent meg kell tenni”.

Szoboszlai Dominik, Fiola Attila, Dárdai Márton (b-j) egy korábbi edzés közben

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)