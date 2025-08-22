Ritmikus gimnasztika világbajnokság – Nincs magyar döntős az egyéni versenyben

Nem lesz magyar döntős az egyéni versenyben a Rio de Janeiróban zajló ritmikus gimnasztika világbajnokságon.

A vb eredményközlő oldala szerint a selejtezőben – a 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes – Pigniczki Fanni buzogánnyal a 41., szalaggal a 24. helyen végzett csütörtökön. Előbbi gyakorlatára 25,500, utóbbira 25,750 pontot kapott. Egy nappal korábban karikával 26., labdával 33. volt, így egyéni összetettben 32. lett 78,050 ponttal.

Wiesner Hanna buzogánnyal az 53., szalaggal a 17. helyet érdemelte ki, előbbire 23,950, utóbbira 26,650 pontot kapott. Egyéni összetettben a 49. helyen végzett 73,100 ponttal, pedig csak három gyakorlatot mutatott be, hiszen labdával nem indult. Azok közül, akik csak három szerrel versenyeztek, ő végzett a legelőkelőbb helyen összetettben(!), sőt megelőzött 46 olyan tornászt, akinek négy gyakorlata volt a selejtezőben.

