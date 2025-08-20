Robbie Keane: az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a Qarabag játékosai úgy ünnepeltek kedden a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén kiharcolt 3:1-es győzelem után, mintha már továbbjutottak volna.

„A gólokat nem azért kaptuk, mert az ellenfél felépített támadások végén kijátszott bennünket, hanem mert Ötvös hiányában könnyedén átjátszotta a középpályánkat, ráadásul bedobás és sarokrúgás után is kaptunk gólt. Csalódott vagyok az eredmény miatt." – nyilatkozta az ír edző, s hozzátette, egyáltalán nem reménytelen csapata helyzete, csak hatékonyabban kellene a helyzeteket kihasználni.

A Ferencváros szakvezetője elmondta még, kétgólos hátránynál miben látja csapata esélyét a visszavágón.

„Látták, hogy ünnepeltek a játékosok? Az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad.”

A Qarabag elsősorban a tavaly még a Ferencvárost erősítő, két gólpasszt is adó Kady Borges vezérletével a 2. félidőben magabiztosnak tűnt, és a 3:1-es győzelem után érthető volt az öröm játékosai és a szakmai stáb részéről.

A visszavágót jövő héten szerdán, augusztus 27-én rendezik Bakuban, közép-európai idő szerint 18.45-től. A párharc továbbjutója a Bajnokok Ligája-, míg vesztese az Európa-liga-főtáblán folytatja szereplését, s biztosan játszhat további nyolc-nyolc mérkőzést.

(Forrás: MTI)

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a BL selejtezőjének 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC–Qarabag mérkőzés előtt a Groupama Arénában

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)