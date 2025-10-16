Rossi: Büszke vagyok, de az utolsó két meccs dönt

Marco Rossi rendkívül büszke a magyar labdarúgó-válogatottra, amely kedden 2:2-es döntetlent ért el Portugália vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a bravúr ellenére az utolsó két forduló dönt a csapat sorsáról.

„Nagyon büszke vagyok a srácokra, de ettől nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két meccs dönti el, hogy sikerül-e kivívni a pótselejtezőt érő második helyet. Ami fontos, hogy a portugálok így nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő meccseken, ahogy azt tavaly az Eb-n tették” – mondta az olasz szakvezető utalva a nemzeti együttes búcsújára, amelyhez utolsó fordulós vereségével Portugália is hozzájárult, így a magyarok nem kerültek a négy legjobb csoportharmadik közé.

„Jól emlékszem, hogy Georgia ellen nekünk a döntetlen is elegendő lett volna a továbbjutáshoz és mégis kikaptak. Ilyen százból egyszer történhet meg és akkor ez megtörtént. Portugália kizárólag a cseréit szerepeltette, és ezt most is megtehette volna, így viszont nem” – tette hozzá.

Rossi azt is hangsúlyozta, nagyon örül Szalai Attila remek teljesítményének és góljának, mert jól emlékszik, mennyi kritikát kapott a meghívásáért, amikor a védő éppen pályafutása mélypontján volt. Hozzátette, örül, hogy kitartott mellette, mert ez volt a helyes és jó döntés.

A 61 éves tréner arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani eredményhez kellettek az olyan régi alapemberek kiemelkedő produkciója, mint Szalaié, de az újak is hozzátették a magukét, példaként pedig a csereként beállt Lukács Dánielt említette, aki három nappal ezelőtti gólja után ezúttal a hosszabbításban gólpasszt adott.

„Mindig azt kérem a játékosoktól, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, amivel emelt fővel jöhetnek le a pályáról. Nem szerezhetünk minden meccsen három pontot, de ha büszkék lehetünk és megőrizzük a méltóságunkat, akkor elégedettek is lehetünk. Most azt hiszem, felemelhetjük a fejünket azok után, hogy otthon 3:2-re kaptunk ki, most idegenben pedig 2:2-s döntetlent értünk el a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával, amely a szerintem a világ öt legerősebb válogatottja közé tartozik” – méltatta együttesét Rossi.

Úgy vélte, nehéz lenne ezt az egyik legjobb eredménynek nevezni, melyet elért a nemzeti együttes kispadján, mivel több hihetetlen meccsen nemcsak a döntetlen, hanem a győzelem is összejött korábban. Szerinte annak ellenére igazságos döntetlen született, hogy a rivális kétszer annyit birtokolta a labdát, mert csapata jól védekezett, jól működött a letámadása is, ráadásul úgy, hogy az ellenfél középpályáján többek között a BL-győztes Vitinha futballozott.

„Persze szerencsénk is volt, elég csak a két kapufájukra gondolni. Akkor 3:1 oda és vége a meccsnek. Gyorsan jegyezzük meg, nekünk is volt kapufánk. Ahogy a meccs előtt mondtam, hinni kell, mert lehetséges, még akkor is, ha az ellenfél Portugália” – zárta szavait Rossi.

Kollégája, Roberto Martínez szerint a magyar válogatott Európa egyik legjobban kontrázó együttese, és ezúttal különösen jól futballozott.

(MTI)

Szalai Attila (b) gólt fejel a Portugália–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)