Rossi csak a győzelemnek örül, a teljesítménynek nem

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kizárólag az 1:0-s győzelemnek örült, az örmények vendégeként nyújtott teljesítménynek viszont nem a csütörtöki világbajnoki selejtezőmérkőzést követően.

„Ugyan az első félidőben legalább az történt, amit akartunk, uraltuk a mérkőzést és vezetést is szereztünk, a másodikban viszont, nem tudom miért, de minden megváltozott. Persze kilencven percig nem lehet nyomást gyakorolni az ellenfélre, ugyanakkor ennyire visszaesni sem szabad. Ez volt a legrosszabb félidőnk a mostani vb-selejtezők során” – mondta önkritikusan a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. „Noha a két legnagyobb helyzetük a mi hibánkból alakult ki, a végén bizony lehetett volna más az eredmény, mint az 1:0-s siker”.

Rossi arról is beszélt, hogy a kispadról folyamatosan próbáltak utasításokat adni, hogy segítsék a játékosokat, akik ennek ellenére nem tudták megtartani a labdát, és ez volt a legalapvetőbb probléma, amiért a maga részéről felelősséget is vállalt. A 61 éves tréner szerint bár az ellenfél alaposan feljavult, de elsősorban nem az örmények játéka, sokkal inkább saját játékosai teljesítménye lepte meg, hogy képtelenek voltak megtartani a labdát és fenntartani az első félidőben mutatott intenzitást.

„Boldog vagyok, de csakis a győzelem okán, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Ez egy komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve" – mondta az MTI érdeklődésére Rossi azzal kapcsolatban, hogy ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ami új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.

„Ha Portugália nem nyer, (szerk. megj.: nem nyert, 2:0-ra kikaptak Dublinban) akkor úgy kell tekintenünk vasárnap az írek elleni meccsre, mintha egy döntő lenne. Nagyon akarjuk, hogy negyven év után ott legyünk világbajnokságon” – jelentette ki Rossi.

Az örmények szakvezetője, Jegise Melikjan úgy vélte, kihúzták a magyarok méregfogát azzal, hogy alaposan kielemezték Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékát, valamint a köztük meglévő remek kapcsolatot a pályán, ennek köszönhető, hogy a gólt eredményező egyetlen szituációt leszámítva a magyaroknak alig volt helyzete a kilencven perc során.

„Számos problémával küzdünk, de ez a második félidő volt a legjobb játékrészünk ebben a kvalifikációs sorozatban, így a nehézségek ellenére most már pozitívan nézhetünk előre" – összegzett Melikjan, aki elégedett volt csapata teljesítményével.

A magyarok vasárnap magyar idő szerint 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában, de az utolsó forduló eredményeinek könnyen lehet, hogy már nem lesz jelentősége, ugyanis ha a szigetországiak a ma 20.45-kor kezdődő mérkőzésen kikapnak a portugáloktól, akkor a Nemzetek Ligája-nyertes együttes csoportgyőztesként kvalifikálja magát a 2026-os vb-re, míg Magyarország másodikként a márciusi pótselejtezőben lesz érdekelt.

(Forrás: MTI)

Szerk. megj.: A magyarok csoportjának állása az utolsó forduló előtt: 1. Portugália 5 3 1 1 11-6 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9-7 8 pont, 3. Írország 5 2 1 2 6-5 7 pont, 4. Örményország 5 1 - 4 2-10 3 pont.

Willi Orbán (k) és az örmény Eduard Szpercjan (j) csatázik

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)