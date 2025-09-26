Sántha Xénia meghódította a 8163 méteres Manaszlut

Történelmi sikert ért el a csíkszeredai Sántha Xénia, aki 8163 méteres magasságban feljutott a nepáli Himalájában található Manaszlu csúcsára. A 25 éves sportoló ezzel az első magyar nő, valamint a legfiatalabb magyar, aki elérte a hegy főormát.

Xénia egy 14 fős nemzetközi expedíció tagjaként indult a kalandra, amelynek csúcstámadását a hét közepén teljesítette. A mászás rendkívüli fizikai és lelki megpróbáltatásokat jelentett számára: végletekig kimerülten, mindkét lábán fagyási sérülésekkel jutott vissza a 6800 méteren fekvő hármas táborba.

Innen már nem tudta önerőből folytatni az ereszkedést, helikopterrel szállították le Katmanduba, ahol kórházi kezelés alatt áll.

A magyar hegymászás történetében mérföldkőnek számító teljesítmény azért is kiemelkedő, mert 2021 óta csak a valódi csúcsot, a Rocky Summit-ot fogadják el hivatalosnak – ez egy különösen veszélyes, kötélbiztosítással alig ellátott szakasz. Korábban magyar alpinisták legfeljebb az előcsúcsig jutottak, a tényleges főoromra elsőként 2022-ben Price Márton Péter ért fel.

A csíkszeredai származású sportoló a kórházból üzent támogatóinak és követőinek. „Köszönöm mindenkinek, aki támogatott bármilyen módon, a kedves szavakat és hogy gondoltatok rám. Minden nehéz pillanatban ezek hajtottak előre. Hálás vagyok kedves barátomnak, Lakpànak, aki megmentette a lábam a halál zónában. Jelenleg kórházban vagyok fagyási sérülésekkel és enyhe agyi ödémával… De megcsináltuk, hajrá Magyarország, hajrá Erdély!” – fogalmazott közösségi oldalán Sántha Xénia.

(Forrás: szekelysport)

Képek a Manaszlu-expedícióról (Fotó: Xénia Sántha Facebook oldaláról)